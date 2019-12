Klöckners Ackerbaustrategie : Bauern sollten fünf Pflanzenarten anbauen

Aktualisiert am

Ackeranalysen mit Drohnen, weniger Pestizide, mehr Gentechnik: So soll die Landwirtschaft im Jahr 2035 nach dem Willen von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) aussehen.

„Es ist ein Diskussionspapier“, sagte Julia Klöckner gleich zu Beginn – wohl wissend, dass nicht jeder der insgesamt 50 Vorschläge in ihrer Ackerbaustrategie bei den Bauern, aber auch bei den Verbrauchern auf Gegenliebe stoßen wird. Die Bundeslandwirtschaftsministerin fordert einen grundlegenden Umbau der Landwirtschaft, um den wachsenden Anforderungen in puncto Klima- und Tierschutz gerecht zu werden. In dem knapp 70-seitigen Papier greift sie auch einige Punkte auf, die bislang als Tabu gelten.

„Unsere Böden stehen unter großen Leistungsdruck“, sagte die CDU-Politikerin. Im Jahr 1900 habe ein Landwirt nur Nahrung für zehn Verbraucher hergestellt. Heute ernähre er rein rechnerisch 155 Menschen. Wer regelmäßig in Nord- und Ostdeutschland unterwegs ist, kennt die Folgen: industrielle Landwirtschaft mit großen Ackerflächen und Tierställen.

Doch in einer auf Klima- und Tierschutz bedachten Gesellschaft wird diese Art der Landwirtschaft zunehmend kritisch gesehen. Während Umweltschützer ein sofortiges Verbot des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat und mehr Platz für Schweine, Rinder und Hühner fordern, demonstrieren die Bauern gegen die wachsende Einmischung in ihre Arbeit.

Klöckner sprach im Vorfeld mit vielen Praktikern

Klöckner betonte deshalb gleich mehrfach, dass ihre Strategie nicht allein im Ministerium entstanden sei, sondern in enger Abstimmung mit Fachleuten aus der Praxis. Und sie warb dafür, dass sowohl die Verbraucher als auch die Landwirte mehr Verständnis für die jeweils andere Seite aufbringen sollten. „Es gibt immer einzelne Gruppen, die für sich genommen Recht haben“, sagte sie. „Aber so kommen wir nie zusammen in der Gesellschaft. Wir müssen raus aus den ideologischen Gräben.“ Nicht jeder Kompromiss sei ein fauler Kompromiss.

Konkret schlägt Klöckner vor, dass jeder Landwirt mindestens fünf verschiedene Pflanzenarten anbauen sollte. Derzeit werden nach den Zahlen des Ministeriums 70 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche mit drei Sorten bewirtschaftet: Winterweizen, Wintermais, Wintergerste – weil sich diese gut verkaufen. Künftig soll es mehr Dinkel, Soja, Hafer und Klee geben, um die Böden nicht zu einseitig zu nutzen. Dabei müsse aber auch der Verbraucher mitspielen, mahnte die Ministerin.

„Wir brauchen nicht nur ein Angebot dieser Ackerfrüchte, sondern auch die Nachfrage“, sagte sie. Deshalb will sie den Landwirten auch keine gesetzlichen Vorschriften machen, wie sie ihre Äcker zu bewirtschaften haben. Mit Blick auf Glyphosat warnte Klöckner, dass ein Verzicht darauf mehr mechanische Bodenbearbeitung bedeuten würde, dies aber in bestimmten Regionen schlecht für die Böden sei.

Ministerin will Einsatz von Glyphosat reduzieren

Während Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), die schon vergangene Woche eine eigene Strategie vorgestellt hatte, den Einsatz von Glyphosat lieber heute als morgen beenden würde, verweist Klöckner auf die Rechtslage: Demnach ist das Mittel bis 2023 in der EU zugelassen, ein Verbot ist erst danach möglich. In der Zwischenzeit will Klöckner den Einsatz möglichst weit reduzieren – und derweil andere Pflanzenschutzmittel entwickeln.

Auch von der Digitalisierung verspricht sich das Ministerium Abhilfe: Drohnen mit Kameras könnten genauestens den Zustand der Böden analysieren, auch so ließe sich der Einsatz von Pestiziden verringern. Zudem könnten widerstandsfähigere neue Pflanzenzüchtungen helfen. Klöckner verwies auf die Genschere Crispr/Cas, die viele Natur- und Verbraucherschützer jedoch ablehnen.

Klöckner will ihre Strategie in den kommenden Wochen mit den anderen Ministerien, aber auch mit den verschiedenen Verbänden diskutieren. Wann diese vom Kabinett beschlossen werden soll, darauf wollte sie sich am Donnerstag noch nicht festlegen. Klar ist aus ihrer Sicht: Die neue Landwirtschaft ihren Preis.

„Die Nahrungsmittel werden teurer werden müssen“, sagte Klöckner, „oder wir brauchen andere Fördermittel“. Den Landwirten allein will sie die Kosten der Reform nicht aufbürden. Entsprechend wohlwollend reagierte der Bauernverband: „Die Ackerbaustrategie des Bundeslandwirtschaftsministeriums ist dank der Vielfalt der Maßnahmen ein guter Weg, um den Ackerbau moderner, effizienter und nachhaltiger zu gestalten“, lobte Präsident Joachim Rukwied.

Der Umweltverband BUND kritisierte dagegen: „Keine verbindlichen Ziele, keine konkreten Maßnahmen, kein Zeitplan“, so löse die Bundesregierung die gegenwärtigen Probleme nicht.