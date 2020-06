Jetzt reden die Metzger : „Man müsste wieder Schlachthöfe vor Ort errichten“

Hans Wagner hätte nach den Corona-Ausbrüchen bei Tönnies und Westfleisch allen Grund, gegen die Großbetriebe der Fleischindustrie zu wettern. Genau das tut er aber nicht. Vielmehr bedauert der selbständige Metzgermeister in Hamburg-Eimsbüttel, der einst selbst schlachtete, den Fleischfabrikanten aus Rheda-Wiedenbrück im Landkreis Gütersloh. „Der muss so was von fix und fertig sein“, sagt der über 80 Jahre alte Wagner, der sich in Hamburg als „Promi-Schlachter“ einen Namen gemacht hat.

Für die Krankheitsfälle im Schlachthof will er Tönnies nicht die Schuld geben. Das Problem sieht Wagner vielmehr im Verhalten der Beschäftigten. „Das sind so viele Menschen, die kann er nicht unter Kontrolle halten.“ Das Schlimme sei, dass nun Schweinefleisch insgesamt in Verruf gerate. Das bedrohe auch Metzgereien wie seine eigene. „Viele kleine Geschäfte können das gar nicht überleben“, sagt Wagner, und prognostiziert, dass sich das spätestens im Herbst wirtschaftlich bemerkbar machen wird.

Befristungen als Normalfall

Auch Thomas Reichert, Inhaber der Frankfurter Feinkost-Metzgerei „Haxen Reichert“, nimmt den Fleischfabrikanten in Schutz: „Tönnies wäre nichts geworden, wenn er nicht auch was richtig gemacht hätte.“ Das Problem der Werkverträge mit den zumeist osteuropäischen Mitarbeitern sieht er nicht auf die Schlachthöfe beschränkt. „Die Fleischindustrie ist hier das kleinste Problem“, sagt Reichert. Sachgrundlos befristete Verträge seien weitverbreitet, gerade beim Staat. „Was mich aber wundert, ist, wie sie in den Schlachthöfen alle durch die verpflichtende Sachkundeprüfung gebracht haben?“

Hart ins Gericht geht der Frankfurter Metzger mit der Politik, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. Der „industrielle Standard“ sei von der EU geschaffen worden. In Deutschland hätten die politischen Entscheidungen dazu geführt, dass rund ein Drittel der Schweine in Deutschland bei Tönnies in Ostwestfalen geschlachtet werden. Das Schweinefleisch für sein eigenes Geschäft lässt Reichert in Bad Camberg in Mittelhessen schlachten. Dennoch will er nicht ganz ausschließen, dass Tönnies-Produkte auch über die Ladentheke in Frankfurt-Höchst gehen.

Zurück zum kommunalen Schlachthof

Um den Risiken einiger weniger großen Schlachtbetriebe vorzubeugen, schlägt Reichert einen radikalen Paradigmenwechsel vor. „Wenn man den Regionalitätsgedanken in der hessischen Verfassung mal ernst nimmt, müsste man wieder Schlachthöfe vor Ort errichten.“ Besonders traurig sei gewesen, wie es in Frankfurt abgelaufen sei: Im Jahr 1988 sei am südlichen Mainufer noch ein neuer Schlachthof eröffnet worden, der zwei Jahre später für Wohnungen und Bürogebäude weichen musste. Für Reichert ist klar, dass solche Schlachthöfe von den Kommunen getragen werden müssten, als Teil öffentlicher Daseinsvorsoge. „Wenn das 600 Jahre lang funktioniert hat, warum soll das keine Zukunft haben?“

Einhellig lehnen die beiden Metzger einen Vorschlag des bayerischen Umweltministers Thorsten Glauber ab. Dieser hatte sich nach den Corona-Ausbrüchen bei Tönnies und Westfleisch dafür ausgesprochen, die Tiere vermehrt auf der Weide statt im Schlachthof zu schlachten. Bayern macht sich auch im Bundesrat für die sogenannte Weideschlachtung stark. „Das ist völliger Unsinn“, sagt Thomas Reichert. Man könne nicht einfach 40 Millionen Tiere auf der Weide schlachten. Der Hamburger Hans Wagner sagt, das habe vor 50 oder 100 Jahren funktioniert. Aber angesichts der heutigen Massenproduktion sei es besser und auch hygienischer, wenn das Blutvergießen nicht auf der grünen Wiese, sondern im Schlachthof geschehe.

Metzger Wagner sagt, er verlange für das Kilo Rinderhack 7,50 Euro. Das sei ein „guter Mittelpreis“. Er sehe, wie Bio-Hackfleisch für 15 Euro pro Kilo verkauft werde. „Das ist wirklich zu hoch.“ Er finde es schlimm, dass die Bauern nicht mehr für ihre Produkte erhielten, aber Fakt sei auch: „Die Deutschen wollen nicht mehr bezahlen.“ Sein Frankfurter Berufskollege Reichert findet, das sei ihr gutes Recht. „Fleisch darf nicht teurer werden“, sagt er. Immerhin handele es sich hier um ein Grundnahrungsmittel. Statt die Käufer von günstigem Fleisch als schlechte Menschen abzustempeln, sollte man gute Ernährung so subventionieren, wie es auch im Klimaschutz getan werde.

Die Skandale um Tönnies und Westfleisch haben aber auch dazu geführt, dass gegenwärtig mehr Kunden in den selbständigen Metzgereien einkaufen. Hans Wagner erzählt, wie Kunden an der Theke gestanden und gesagt hätten: „Ich habe gar nicht gewusst, dass sie hier sind.“ Thomas Reichert prognostiziert jedoch keine langfristige Verhaltensveränderung. „Das Thema wird sich nicht lange halten“, sagt er. Es sei vor allem wegen der umstrittenen Figur von Clemens Tönnies hochgekocht.