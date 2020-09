30 Jahre Grüner Punkt : Der Müllmarkt sortiert sich neu

Er hat den Deutschen die Mülltrennung beigebracht: Vor dreißig Jahren ist in Bonn der „Grüne Punkt“ gegründet worden, bis heute Symbol und Markenzeichen für einen umweltschonenden Umgang mit den Hinterlassenschaften des Konsums. Bis Ende der achtziger Jahre ging es zumeist nach dem Prinzip: ex und hopp. Also in die Tonne und dann weg damit auf die Müllkippe, wo die Abfallberge bedrohliche Ausmaße annahmen.

Um die Lawine zu bremsen, nahm Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU) Industrie und Handel in die Pflicht: Wer in Deutschland etwas verkaufen will, ist seitdem dafür verantwortlich, dass die leeren Verpackungen ordnungsgemäß entsorgt oder, noch besser, recycelt werden. Organisiert wird das Ganze durch den Grünen Punkt in Köln und einige andere Unternehmen, die im Branchenjargon „duale Systeme“ heißen. Sie kümmern sich um die Abfuhr und Sortierung der Verpackungsabfälle und erheben dafür Gebühren bei den „Inverkehrbringern“. Als Lizenzzeichen diente und dient immer noch der Grüne Punkt mit seinen zwei kreisförmig verschlungenen Pfeilen als Symbol der Kreislaufwirtschaft.

Das Prinzip der Produktverantwortung und seine praktische Umsetzung haben Nachahmer gefunden. „Nach diesem Muster sind zahlreiche ähnliche Unternehmen überall in Europa entstanden. Und weltweit richten sich Länder nach unserem Vorbild, um Sammel- und Recyclingsysteme für Verpackungsabfall aufzubauen“, sagt Michael Wiener, der Geschäftsführer des Grünen Punktes. Entstanden ist das Unternehmen als eine Art Selbsthilfeorganisation. Um die neuen Pflichten für die Verpackungsentsorgung zu bewältigen, taten sich 1990 mehrere hundert Unternehmen zusammen und bauten neben der öffentlich-rechtlich organisierten Abfallbeseitigung ein zweites deutsches Entsorgungssystem: das „Duale System Deutschland Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung mbH“.

Von der Selbsthilfe zur Gewinnorientierung

Konkurrenz gab es anfangs nicht, aber auch keine Gewinne für die fast 600 Gesellschafter. Das DSD war als Non-Profit-Organisation angelegt. Was übrig blieb, ging in die Rücklagen oder in aufwendige Informationskampagnen für den richtigen Umgang mit dem Müll. Es war für DSD eine komfortable Konstruktion, aber das Bundeskartellamt und die EU-Kommission erzwangen schließlich eine Öffnung des Marktes und bahnten ersten Konkurrenten den Weg. Noch gerade rechtzeitig, bevor es richtig losging mit dem Wettbewerb, machten die Alteigentümer des DSD Kasse. Aus der Selbsthilfeorganisation wurde ein gewinnorientiertes Unternehmen, das 2005 beim amerikanischen Finanzinvestor KKR landete. Der machte einen guten Schnitt mit dem deutschen Müll und reichte das Unternehmen einige Jahre später an die nächste Beteiligungsgesellschaft weiter. Heute liegt die Mehrheit bei den Finanzinvestoren HIG und Blue Bay.

Nach der durch die Wettbewerbsbehörden erzwungenen Marktöffnung ging es hoch her. Das Geschäft mit leeren Joghurtbechern und Konservendosen lockte die Verfolger. Sogar frühere DSD-Manager machten sich selbständig und ihrem früheren Arbeitgeber Konkurrenz. Der Wettbewerb wirkte. In den ersten Jahren nach der Marktöffnung hätten sich die Gesamtkosten von anfangs mehr als zwei Milliarden Euro halbiert, bilanzierte das Kartellamt.

Inzwischen tummeln sich neun Wettbewerber auf dem Markt, und die Karten werden gerade wieder einmal neu gemischt. Für ordentlich Wirbel sorgt die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören. Sie will ihre Entsorgungssparte Prezero ausbauen und dazu dem französischen Konzern Suez den größten Teil seines Entsorgungsgeschäftes in Deutschland abkaufen. Das wird auch dem dualen System Prezero Dual zusätzlichen Schwung geben. In sieben Bundesländern ist es schon aktiv, Anfang 2021 soll es überall in Deutschland antreten. Prezero-Geschäftsführer Dieter Böhm hat auch in einigen Nachbarländern große Pläne. Die Entsorgungs- und Recycling-Branche stehe „vor dem Anbruch eines neuen Zeitalters“, sagt er.

Wettbewerb statt Fusion

Besonders bitter ist für DSD, dass auch der Branchenriese Remondis zum Wettbewerber wird. Die angestrebte Fusion mit dem Grünen Punkt war am Widerstand des Kartellamtes gescheitert. Stattdessen hat Remondis ein anderes, sehr viel kleineres System gekauft und wird damit unter der Marke Eko-Punkt Anfang 2021 als zehntes duales System auf den Markt gehen. Ein anderer harter Schlag war der Verlust von Aldi, einem viele Jahre treuen Kunden. Der Discounter lizenziert seine Verpackungen bei Interseroh, einer Tochtergesellschaft der Berliner Alba-Gruppe. Rewe und Penny wiederum gehören zum Revier des Kölner Konkurrenten Reclay, während Edeka mit Belland Vision zusammenarbeitet. Belland Vision ist Teil der deutschen Tochtergesellschaft des französischen Konzerns Suez. Daran wird sich vorerst auch nichts ändern, weil die Schwarz-Gruppe kein Interesse an einem zweiten dualen System hat.

Belland Vision hat sich beim Plastikmüll in der gelben Tonne zum stärksten Rivalen des Grünen Punktes gemausert. Beide liegen je nach Bundesland bei Marktanteilen von 16 bis 18 Prozent. Beim Altpapier kommt DSD noch auf gut 20 Prozent, beim Altglas sind es zwölf bis 13 Prozent. Zwar versuchen die Kölner auch in benachbarten Geschäftsfeldern Fuß zu fassen. Sie betreiben zwei Recyclingwerke für Kunststoffabfall in Eisfeld (Thüringen) und in Hörstel (Nordrhein-Westfalen) und arbeiten an neuen Produkten aus Recyclingkunststoff. Diese überschaubaren Aktivitäten bringen aber nur rund 40 Millionen Euro Umsatz. Das dürfte kaum reichen, um die Verluste im Lizenzgeschäft auszugleichen. Dieses stand 2018 (neuere Zahlen gibt es nicht) immerhin noch für knapp 460 Millionen Euro.

So bleibt es beim strategischen Dilemma des Grünen Punktes: Im Vorteil sind perspektivisch vertikal integrierte Konzerne, die vom dualen System über die Müllabfuhr bis zu Sortierung und Recycling die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand anbieten können. Ohne einen neuen Fusionspartner wird es schwer für den Grünen Punkt.