as für ein bescheidenes Jahr. Wer vor zwölf Monaten dachte, 2020 wird alles besser, der musste sich spätestens im März, als die volle Wucht des Coronavirus über die Welt hereinbrach, eines Besseren belehren lassen. Ein halbes Jahr später sieht die Lage nicht viel rosiger aus und eigentlich hilft in all dieser Tristesse nur eines: guter Wein.



Zum Glück sitzt Deutschland an der Quelle. Zahlen des Statistischen Bundesamtes zufolge wurde im Jahr 2019 auf knapp 35.000 Hektar Rotwein angebaut, darunter am häufigsten Spätburgunder (11.717 Hektar). Demgegenüber stehen fast 70.000 Hektar Weißwein, mit dem Riesling an der Spitze (24.049). In Deutschland wird wesentlich mehr Weißwein angebaut, doch die Rebfläche für Rotwein wuchs zwischen 1999 und 2019 um 35 Prozent, während die für Weißwein um 13 Prozent schrumpfte. In beiden Farben ließen manche Rebsorten, etwa Müller-Thurgau und Portugieser, besonders stark Federn (minus 43 und 45 Prozent), während andere, etwa der Grauburgunder und der Dornfelder, stark zulegten (plus 168 und 99 Prozent).