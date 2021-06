Bessere Landwirtschaft : Mit moderner Gentechnik das Klima retten

Aktualisiert am

In der Landwirtschaft könnte ein Fünftel weniger Treibhausgas ausgestoßen werden, sagen Forscher. Ausgerechnet die „Ökopartei“ beharrt auf alten Prinzipien.

Ein Traktor fährt in Niedersachsen während der Kartoffelernte über ein trockenes Feld. (Archivfoto) Bild: dpa

Der Schrecken der Landwirte heißt Phytophthora infestans. Der Pilz löst bei Kartoffeln die Kraut- und Knollenfäule aus. Weil er sich schnell auf Feldern verbreitet, gilt er unter Fachleuten als eine der gefährlichsten Pflanzenkrankheiten weltweit. Ernteeinbußen von 20 Prozent verursacht er im Durchschnitt. Biobauern droht sogar ein Totalausfall, weil chemische Pflanzenschutzmittel für sie tabu sind und die erlaubten Kupferlösungen bei Regen nicht an den Pflanzen haften bleiben. Forscher wollen nun ein neues gentechnisches Verfahren nutzen, um dieses Problem zu lösen: die Gen-Schere Crispr/Cas. Vereinfacht gesagt geht es darum, den Teil des Erbguts, der die Kartoffel anfällig für den Pilz macht, herauszuschneiden.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin.

Auf Methoden wie dieser ruhen große Hoffnungen, könnten sie doch helfen, ein grundlegendes Dilemma zu entschärfen: Auf der einen Seite brauchen Landwirte zusätzliche Flächen, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Auf der anderen Seite sollen nicht noch mehr Moore trockengelegt und Regenwald abgeholzt werden, was dem Klima schadet. Könnten Bauern mithilfe von resistenten Pflanzen auf der bisherigen Fläche größere Ernten einfahren, wäre das ideal. Doch vor allem in Europa sind die Vorbehalte gegenüber Verfahren wie der Gen-Schere groß. Das dürfte sich auch am kommenden Wochenende wieder zeigen, wenn die Grünen auf ihrem Parteitag die Details des Wahlprogramms festlegen.