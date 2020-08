Grüne Energiehoffnung : Wie groß kann die Windkraft werden?

Von einem neuen Seeungeheuer sollte man nicht leichtfertig sprechen, doch „SG 14-222 DD“ hat vielleicht eine Ausnahme verdient. Sie reißt keine Schiffe in den Abgrund, doch in Ausmaß, Kraft und der Tatsache, dass sie (bisher) nicht wirklich existiert, gibt es doch Parallelen. Sie ist der neueste Entwurf einer Offshore- Windkraftanlage, der die Fachpresse abwechselnd mit Superlativen und nüchternsten Zahlen beizukommen versucht. Siemens Gamesa will sie bauen, eine Anlage, deren Blattspitzen einen Kreis von 220 Meter Durchmesser beschreiben und dabei 14 Megawatt Leistung bringen sollen, womit 14 000 Haushalte mit Strom versorgt werden könnten. Mehr als alles, was im Moment möglich ist. Die Zukunft der Windkraft ist groß, denn „groß“ bedeutet: leistungsstärker, effizienter, wirtschaftlicher. Allerdings könnte die Akzeptanz für immer gigantischere Maschinen sinken, wo Leute in ihnen schon vorher Ungeheuer gesehen haben.

Wäre das Meer die Lösung? Wo der Wind stärker weht und Nachbarn weiter weg sind? Deutschland kommt schon jetzt mit den Anlagen in Nord- und Ostsee auf eine Leistung von rund 7600 Megawatt. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen es 2030 sogar 25 000 sein, was der Leistung von 17 Atomkraftwerken entspricht. Global betrachtet, trägt Offshore-Windkraft aber nur 0,3 Prozent zur Stromerzeugung bei. Unsere Küsten sind flach genug für Fundamente, Stative und Monopiles, bis zu 80 Prozent der weltweiten Küstengebiete sind es nicht. Dort sackt der Meeresgrund schnell 50 Meter und mehr ab. Genau das will sich Mareike Leimeister zunutze machen. Am Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme in Bremerhaven arbeiten sie und ihre Kollegen daran, dass Windräder das Gleiche tun wie wir, wenn die Zehenspitzen den Meeresgrund nicht mehr berühren: schwimmen.

„Sicherstellen, dass der Windpark nicht wegschwimmt“

In einem länderübergreifenden Forschungsprojekt bauen sie dafür einen Demonstrator. Die 28-jährige wissenschaftliche Mitarbeiterin berechnet die Dynamik der Plattform. „Wir entwickeln einen pendelstabilisierten Floater“, erklärt sie. Eine Struktur von Querstreben sorge knapp unter der Wasseroberfläche zusammen mit einer tiefer gelegenen schweren Masse, die wiederum mit Zugseilen unter dieser Struktur hänge, für Stabilität. Zudem ist die Plattform mit Ketten und Ankern am Meeresboden vertäut: „Man will ja sicherstellen, dass der Windpark nicht wegschwimmt.“

Dieser Text ist aus dem neuen F.A.Z. Quarterly Das exklusive Magazin für nur 12 € Weitere Informationen

Das Projekt wird sich an der rauhen Westküste Irlands behaupten müssen. „Der Standort ist sehr extrem.“ Mareike Leimeister und ihr Team rechnen mit mittleren Wellenhöhen von mehr als 16 Metern. In den Simulationen krachen auch mal Brecher von 30 Meter Höhe auf die Plattform ein. Zusätzlich bringen Windgeschwindigkeiten von bis zu 35 Metern pro Sekunde, wie sie vor der irischen Küste toben können, Rotoren, Plattformen und Ketten an ihre Belastungsgrenzen.

Dass es gelingen kann, haben andere vorgemacht. Erste Anlagen schwimmen vor Portugal, Norwegen und Japan. Das Vorzeigeprojekt ist der Hywind-Windpark vor der schottischen Küste. Das Energieunternehmen Equinor hat ihn 2017 in Betrieb genommen. Fünf Räder mit je rund sechs Megawatt Leistung schwimmen und drehen sich dort und elektrifizieren so die Idee einer grünen Zukunft. Dass Equinor ausgerechnet ein Erdölkonzern ist, überrascht nicht weiter: Fossile und erneuerbare Energietechnik sind wohl nirgendwo so friedlich vereint wie in der Offshore-Windenergie. Viele der Elemente kommen von den schwimmenden Gas- und Ölförderplattformen.