Reise bestätigt : Greta Thunberg demonstriert vor Weltwirtschaftsforum

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt vor dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos kommende Woche an einer Kundgebung in Lausanne teil. Das berichteten die Veranstalter am Donnerstag, und ihr Team in Schweden bestätigte die Reisepläne.

Die Schweizer vom Klimastreikkollektiv climatestrike.ch wollen in Lausanne am Genfersee am kommenden Freitag (17. Januar) den Jahrestag der ersten Demonstration im Rahmen der von Thunberg angestoßenen Klimaschulstreiks feiern.

Thunberg nahm in Lausanne im vergangenen Sommer schon an einer einwöchigen Klimaveranstaltung der Universität für junge Leute teil. Auf dem Weltwirtschaftsforum selbst, das vom 21. bis 24. Januar in Davos stattfindet, will sie wie im vergangenen Jahr Staatschefs und Managern ins Gewissen reden.

Von den Staats- und Regierungschefs bestätigte zuletzt auch Amerikas Präsident Donald Trump seine Teilnahme an der Tagung. Anders als 2019 wolle er dem wichtigen Treffen von Politikern und Wirtschaftsvertretern in dem Schweizer Skiort am 21. und 22. Januar beiwohnen, sagte ein amerikanischer Regierungsvertreter am Donnerstag.