Umstrittene Gas-Pipeline : Nord Stream 2 ist wirtschaftlich in deutschem Interesse

Das Endspiel um die Gaspipeline Nord Stream 2 gleicht einem Krimi. Rund 2300 von 2460 Kilometer Röhren liegen in der Ostsee, doch seit Dezember 2019 ging praktisch nichts mehr voran. Dabei hätte es ohne Amerikas Sanktionsknute nur noch zweieinhalb Wochen Verlegearbeiten bedurft, sagen Projektbeteiligte. Es könnte also längst sibirisches Gas nach Deutschland strömen.

Verlierer gibt es viele. Der Projektbetreiber und russische Staatskonzern Gasprom ist vollends isoliert. Die Bundesregierung steht durch das nun bekanntgewordene Tauschangebot von Finanzminister Olaf Scholz an Washington – Subventionen für amerikanisches Flüssiggas gegen Verzicht auf Sanktionen – endgültig mit dem Rücken zur Wand.

Wer schon immer gegen Nord Stream 2 war, darunter Ukrainer, Polen, Balten und Amerikas Politiker beider Parteien, sieht sich bestätigt. In Deutschland aber kann die Hängepartie um die Pipeline eigentlich nur gut finden, wer unter Russland-Handel ohnehin nichts als Geopolitik versteht. Wobei dann verwundert, warum Gaslieferungen abhängiger machen sollen als der ähnlich große Bezug von Öl und Steinkohle aus Putins Reich.

Was auf einem anderen Blatt steht

Nach wie vor stehen rund 10 Milliarden Euro Projektkosten auf dem Spiel. Fünf westeuropäische Unternehmen haben die Pipeline zur Hälfte finanziert. Bleiben die Röhren ungenutzt, ist ihr Geld versenkt. Hinzu kommt: Nord Stream 2 landet nicht im Nirgendwo. Die Hälfte der 810 Kilometer langen Anschlussleitung Eugal ist schon in Betrieb, macht weitere 3 Milliarden Euro für ein Konsortium europäischer Gasnetzbetreiber.

Man kann den Projektbeteiligten vieles ankreiden, nicht aber, sich über geltendes Recht hinweggesetzt zu haben. Ein Gasvertrag zwischen Russen und Ukrainern steht und sichert Letzteren unabhängig von der tatsächlich durchgeleiteten Menge Einnahmen. Genehmigungen liegen vor, von Finnland und Schweden über Dänemark bis Deutschland. Das ist keine Randnotiz. Wer Bedenken gegen Nord Stream 2 hat, konnte und kann, wie derzeit mehrere Umweltverbände, Widerspruch einlegen. Aber bislang gab es für Gasprom immer grünes Licht.

Mit welchen Margen es die Pipeline betreiben kann, sollte sie nun mit russischen Schiffen fertiggebaut werden, steht auf einem anderen Blatt. Nord Stream 2 hat Kapazität für 55 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr, genauso viel wie die weitgehend parallel verlaufende und mittlerweile voll ausgelastete Pipeline Nord Stream. Zusammen können sie also mehr als 100 Milliarden Kubikmeter nach Deutschland pumpen.

Womit steht und fällt, ob diese Rechnung aufgeht

Das sind große Mengen, der deutsche Verbrauch liegt derzeit darunter. Bis zu 45 Milliarden Kubikmeter sollen indes mit der Anschlussleitung Eugal über Brandenburg und Sachsen an die tschechische Grenze transportiert werden. Spätestens von da an verlöre sich die Spur des sibirischen Moleküls im engmaschigen Gasbinnenmarkt, spätestens von da an lässt sich nur mutmaßen, welche Kontingente künftig Kunden zu welchem Preis buchen. Der Markt fluktuierte schon vor Corona, neue Pipelines aus der Türkei und Aserbaidschan sowie Flüssiggas-Lieferanten aus Qatar und Nigeria beleben das Geschäft.

Niemand kann seriös vorhersagen, welche Menge an Erdgas es mittelfristig braucht. In der EU beträgt der Jahresverbrauch derzeit rund 500 Milliarden Kubikmeter. Noch sind neben Russen und Norwegern die Niederländer große Förderer, doch dort ist der Ausstieg besiegelt. Zugleich ist der Ausstieg aus der besonders klimaschädlichen Kohle in vollem Gange, nicht nur in Deutschland. Gasvertreter sehen eine Lücke, da gesicherte Kraftwerksleistung wegfällt. Sie werben für sich als klimafreundlichere Brückenbauer in die grüne Zukunft.

Ob diese Rechnung aufgeht, steht und fällt mit dem Vormarsch der Erneuerbaren und der dazugehörigen Netze. Sie könnten Gasleitungen schon in wenigen Jahren unrentabel machen. Allzu wahrscheinlich ist dies jedoch nicht, und das wissen viele Marktakteure nur allzu gut. Eine rasche Vollversorgung mit Sonne, Wind und grünem Wasserstoff wäre wünschenswert, sie liegt in Deutschland aber noch in weiter Ferne: Der Erneuerbaren-Anteil am Endenergieverbrauch, der neben Strom Wärme und Verkehr einschließt, betrug zuletzt 17 Prozent. Vor allem für Industriezweige wie die Chemie bleibt Erdgas bis auf weiteres unverzichtbar.

Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass es eine neue Pipeline wie Nord Stream 2 zwingend braucht. Auch so gibt es genug Gas. Wirtschaftlich ist es jedoch, wenn Fördermengen aus Sibirien auf dem Weg nach Westeuropa ebenso wenig einen Umweg nehmen, wie Güterzüge zwischen Brüssel und Berlin in Prag Station machen. Der Wegfall von Transitgebühren mag einige Länder schmerzen, ist ökonomisch betrachtet aber im Interesse hiesiger Verbraucher. Auch ihre Interessen sind von Belang.