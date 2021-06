Unnerstall über Klimawandel : Ökologische Krisen im Faktencheck

Aktualisiert am

Das Thema Klimawandel sorgt regelmäßig für heftige Debatten und ist ein Garant für Meinungsverschiedenheiten. Wer jedoch an Fakten interessiert ist, sollte das neue Buch von Thomas Unnerstall lesen.

In diesem Buch werden weder Katastrophenprediger noch Verharmloser eine Bestätigung für ihre oft kruden Thesen zum Klimawandel und anderen ökologischen Themen finden. Wer sich für Fakten statt für Fiktionen interessiert, entdeckt in Thomas Unnerstalls neuem, mit mehr als 70 Grafiken und ergänzenden Literaturhinweisen angereicherten Buch einen empfehlenswerten Einstieg in eines der wichtigsten Themen unserer Zeit.

Gerald Braunberger Herausgeber.

Der Autor ist vom Fach: Der promovierte Physiker hat nach einem beruflichen Einstieg im Umweltministerium in Stuttgart 15 Jahre als Manager in regionalen Energieversorgungsunternehmen gearbeitet. Seit einigen Jahren ist er als Buchautor sowie international als Berater tätig.