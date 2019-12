Energierevolution in Schottland  : „Niemand hat gesagt, dass es einfach wird“

Öl und Gas haben Aberdeen reich gemacht – jetzt plant die Stadt eine neue Energierevolution. Schon jetzt wachsen die Erneuerbaren Energien rasant. In Zukunft will die schottische Hafenstadt Wasserstoff in rauen Mengen produzieren – und nach Deutschland verkaufen.

In einem Nadelstreifenanzug und mit einer Goldkette bis zum Bauch steht Barney Crockett vor der Wasserstoff-Tankstelle. Der Lord Provost (Bürgermeister) von Aberdeen zeigt lachend die dicke Zapfpistole, sein Fahrer steckt sie dann in den Dienstwagen, einen Toyota. Als Bürgermeister der drittgrößten schottischen Stadt hat Crockett vor fünf Jahren eine kleine Weltpremiere gestartet: Aberdeen kaufte zehn mit Wasserstoff angetriebene Busse, inzwischen sind sie mehr als eine Million Kilometer gefahren. Die Technik auf der Tankstelle hat weitgehend der Gasekonzern BOC, eine Tochtergesellschaft des deutschen Linde-Konzerns, geliefert.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

„Wir haben jetzt die bislang größte Wasserstoff-Busflotte auf der Welt“, sagt Crockett. Normale Diesel-Fahrzeuge wären zwar billiger gewesen, aber der Labour-Politiker wollte unbedingt Wasserstoffantrieb in der Viertelmillion-Einwohner-Stadt ausprobieren. Bald werden einige chinesische Metropolen Aberdeen übertreffen, dort plant man Hunderte Wasserstoffbusse zu kaufen. Crockett freut sich, denn er meint, Wasserstoff gehöre die Zukunft.

„Wir sind eine Energie-Stadt, unsere ganze Wirtschaft basiert auf fossilen Brennstoffen“, betont er, „aber wir erkennen, dass es sich ändern wird.“ Mit Öl und Gas aus der Nordsee hat Schottland seit den späten siebziger Jahren viele Milliarden verdient, die fossilen Schätze haben der Region Wohlstand und Tausende Arbeitsplätze beschert. Nun aber sprechen immer mehr vom Ende des fossilen Zeitalters. Schottland stellt sich um.

Wende kam mit Zuschlag auf CO2-Emissionen

Schon mehr als die Hälfte des dort verbrauchten Stroms stammt von Windkraftwerken, die meisten stehen weit vor der Küste. Und Politiker und Unternehmer in Aberdeen, Edinburgh und ganz Schottland denken über noch andere Alternativen nach, vor allem über die Wasserstoff-Nutzung. Die Regierung plant Großprojekte zur Wasserstoffherstellung mit Strom aus Windparks und auch aus Gaskraftwerken. „Wir wollen Vorbild sein für andere“, sagt Crockett.

Dann wird Schottland aber auf einen großen Konkurrenten treffen: Das Rohstoffland Australien hat soeben eine eigene Wasserstoffstrategie vorgestellt. Die Regierung plant, zum Groß-Exporteur für den Rohstoff aufzusteigen, den es vor allem nach Asien zu exportieren hofft. Die Schotten haben eher den europäischen Markt im Blick – auch nach Deutschland wollen sie perspektivisch Wasserstoff exportieren.

Der britische Energiemix hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, vor allem in der Stromerzeugung: Noch vor fünf Jahren produzierten Kohlekraftwerke mehr als 30 Prozent der Elektrizität im Königreich, heute sind es nur noch 1 Prozent. Seit 2015 ist Kohle fast komplett verdrängt und überwiegend durch Erdgas ersetzt worden. Die Wende kam, als die britische Regierung einen Zuschlag auf den Preis für CO2-Emissionen erhob. „Der Kohlenstoff-Preis hat die entscheidende Rolle gespielt“, erklärt Sebastian Just von der Oxforder Beratungsgesellschaft Aurora Energy Research. Erst betrug der Zuschlag 5 Pfund, dann bis zu 18 Pfund (gut 20 Euro). So viel mussten die Industrie- und Energieunternehmen zusätzlich zahlen zu dem Preis, den Emissionen im EU-Handelssystem kosten.

Der Wandel zu Erneuerbaren Energien ist in Schottland stark ausgeprägt

Ganz ohne politische Ausstiegsvorgaben sind damit fast alle Kohlekraftwerke aus dem Markt ausgeschieden. Jetzt liefern Gaskraftwerke mehr als 25 Prozent der britischen Elektrizitätsproduktion, sie stoßen nur halb so viel CO2 aus wie Kohlekraftwerke. Zudem wächst der Anteil der Erneuerbaren Energien, inzwischen beträgt er gut 40 Prozent. Kernkraftwerke produzieren weiterhin 25 Prozent. Alles zusammen hat zu einer deutlichen CO2-Reduktion um 40 Prozent gegenüber 1990 beigetragen.