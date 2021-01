Mehr Trassen für Netzausbau : „Nicht in allen Regionen willkommen“

Für den Bundeswirtschaftsminister sind neue Stromleitungen ein „Schlüsselelement für den Erfolg der Energiewende“, andere wehren sich gegen „Monstertrassen“ und sehen das Heil in einer dezentralen Energieversorgung: Die Planungen für die Stromnetze entzweien seit Jahren die Republik.

Dennoch geht es nun in die nächste Ausbauphase. Der Bundestag hat eine weitere Nord-Süd-Stromautobahn und viele Hundert Kilometer regionaler Verbindungen neu in das Bundesbedarfsplangesetz aufgenommen. Damit können die Netzbetreiber jetzt auch diese zusätzlichen, auf die Jahre bis 2030 angelegten Vorhaben in Angriff nehmen. Das neue Plangesetz, gegen das nur die Linke und die AfD gestimmt haben, soll im Frühjahr in Kraft treten. Es berücksichtigt zum ersten Mal das erhöhte Ziel der Regierung für den Ökoanteil am Stromverbrauch, der bis 2030 auf mindestens 65 Prozent steigen soll.