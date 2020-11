Deutsche Energiewende : Schluss mit den Denkverboten!

In Deutschland verleugnet die Umweltlobby aussichtsreiche Techniken wie ihre Gegner den Klimawandel. Andere Länder machen es besser – und wägen sinnvoller ab zwischen Nutzen und Risiken.

Wie bekommt die Menschheit den Klimawandel in den Griff? Bild: dpa

In ganz Deutschland gibt es riesige Erdgasspeicher, sogar mitten in Berlin. Niemand käme auf die Idee, diese Lager als potentielle Bomben abzulehnen. Denn irgendwo muss der Brennstoff, der Duschwasser und Gebäude wärmt, zum Kochen dient und die Industrie versorgt, ja hin. Es findet also eine sinnvolle Abwägung zwischen Nutzen und Risiken statt.

Eine ähnlich unverstellte Gegenüberstellung wünscht man sich zur Energiewende. Doch die findet nicht statt, da das Thema Klimaschutz derart aufgeladen und emotionalisiert ist, dass eigentlich nur eine Meinung akzeptabel erscheint: zum Fortbestand der Welt die erneuerbaren Energieträger auszubauen – und dabei andere oder ergänzende Wege der Versorgung zu ignorieren. Keine der Parteien, die 2021 die neue Bundesregierung stellen könnten, weicht von diesem Grundkonsens ab.