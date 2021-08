Aktualisiert am

So wird man selbst Teil der Energiewende

Start-Up „e-Friends“ : So wird man selbst Teil der Energiewende

Seit drei Jahrzehnten schreibt unser Autor über die Energiewende. Dann begegnete ihm eine neue Idee: Energiegemeinschaften. In Österreich wurde er nun zum Teil der Wende.

Unser Strom kommt jetzt vom Bauernhof. Hätte er eine Farbe, wäre er grün. Wie der Biobauernhof, von dem er stammt, mit artgerecht gehaltenen Rindern und Schweinen. Die Elektrizität produziert eine neue Photovoltaikanlage auf dem langen Dach der Stallungen von Julia und Vinzenz Harbich.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Finanziert haben die Anlage in Ader­klaa vor der Toren Wiens vor allem 33 Privatleute. Jeder hat 1500 Euro überwiesen, wir auch. Im Gegenzug bekommt jeder Finanzier Gutscheine für den Kauf von Hofladen-Produkten – sechs Jahre lang jedes Jahr 250 Euro. Damit wird der Kredit getilgt. Strom gibt es zusätzlich. Elektrizität, die die Harbichs nicht brauchen, fließt kostenfrei an die Geldgeber. Wie gut sich das Geschäft verzinst, werden am Ende die ersparten Stromkosten zeigen.