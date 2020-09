Endlager für Atommüll : Deutschland sucht, das Ausland findet

Ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll wird es hierzulande frühestens 2050 geben. In anderen Ländern geht das deutlich schneller – vor allem in Finnland und unweit der deutschen Grenze.

Wenn man der Bundesregierung eines nicht vorwerfen kann, dann dass sie die Suche nach einem Atommüll-Endlager überstürzt angeht. Im Jahr 2031 soll der Standort feststehen, 2050 die Einlagerung beginnen – wenn alles gutgeht. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist dennoch überzeugt vom deutschen Weg. Deutschland sei bei der Lösung des Atommüll-Problems weiter als die meisten anderen Länder mit Atomkraftwerken, sagte sie am Montag.

Zumindest FINNLAND kann Schulze damit nicht meinen. Auf der Insel Olkiluoto, im Südwesten des Landes, sollen schon in vier bis fünf Jahren die ersten gebrauchten Brennstäbe eingelagert werden. „Es sieht gut aus“, sagte Janne Mokka, Chef der Betreibergesellschaft, der F.A.Z. kürzlich auf die Frage, ob dieser Zeitplan trotz Corona zu halten sei. Aller Voraussicht nach habe man Mitte der zwanziger Jahre „das erste funktionsfähige Endlager für hochradioaktiven Abfall auf der Welt“. Die Finnen, die knapp ein Drittel ihres Stroms aus Kernenergie beziehen, haben vor, den atomaren Abfall in Kupferkapseln einzuschließen und sie 450 Meter unter der Oberfläche in fast zwei Milliarden Jahren altem Granitgestein zu lagern. Nicht nur geologisch hat Finnland die besseren Voraussetzungen für ein Endlager. Auch die Bürger stehen dem Thema offener gegenüber. „Hier in Finnland sind alle überzeugt davon, dass sich diejenige Generation, die von der Atomkraft profitiert und den Strom aus den Atomkraftwerken verbraucht, auch um den Abfall kümmern und ein Endlager bauen muss“, sagte Betreiber-Chef Mokka. Selbst die Grünen seien für das Endlager auf der Insel.

Noch schneller als in Finnland war man in SCHWEDEN. Dort wurde mit der Planung eines Endlagers sogar noch früher begonnen. Inzwischen ist der Prozess aber in Verzug geraten. „Wir schätzen, dass wir Anfang der 2030er Jahre das Kernbrennstofflager und die Verkapselungsanlage in Betrieb nehmen“, teilt die schwedische Endlagergesellschaft SKB auf Anfrage mit.

In den Nachbarländern

Auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu Deutschland ist man deutlich weiter. Die Atomnation FRANKREICH (71 Prozent Atomstrom) will ihr nukleares Endlager nach heutigen Plänen 2035 in Betrieb nehmen. Ein entsprechendes Versuchslabor arbeitet seit anderthalb Jahrzehnten 500 Meter tief in der Erde beim Dörfchen Bure in Lothringen 160 Kilometer südwestlich von Saarbrücken. Doch vor dem Start muss das umstrittene Projekt noch mehrere Hürden nehmen, die endgültige Genehmigung durch die Regierung steht aus. Anrainer und Atomkraftgegner haben sich immer wieder gegen das Projekt gestellt, und wechselnde Regierungen zögerten eine endgültige Entscheidung hinaus. So lange wird ein Großteil des umfangreichen französischen Atommülls an der Wiederaufbereitungsanlage La Hague und an Atomkraftwerken gelagert. Kosten soll das Endlager 25 Milliarden Euro, was die Gegner des Projektes aber für eine grobe Unterschätzung halten.

In Deutschlands südlicher Nachbarschaft soll in zwei Jahren die Entscheidung über den Endlagerstandort fallen. In der SCHWEIZ hat die zuständige Nationale Genossenschaft für die Lagerung nuklearer Abfälle (Nagra) drei Gebiete für ein geologisches Tiefenlager in die enge Wahl genommen. Sie liegen in der Nähe der deutschen Grenze in den Kantonen Zürich, Aargau und Thurgau. Während der Probebohrungen gab es bisher keine nennenswerten Demonstrationen. Dies dürfte auch daran liegen, dass der Ausstieg aus der Atomkraft, die 2019 rund 35 Prozent zur Stromproduktion in der Schweiz beitrug, längst beschlossene Sache ist. Wenn über den Standort entschieden ist, beginnt ein aufwendiger Bewilligungsprozess. Regierung, Parlament und Volk sollen 2030 oder 2031 ihr Plazet geben. Das Tiefenlager soll etwa so groß sein wie die Zürcher Bahnhofshalle und auch eine Eiszeit unbeschadet überstehen können. Bis es in Betrieb gehen kann, wird es ähnlich lange dauern wie hierzulande – 40 Jahre sind vorgesehen.