Earth Overshoot Day : „Ein Sturm aus Klimawandel und Ressourcenknappheit“

An diesem Donnerstag ist Earth Overshoot Day, der Erdüberlastungstag. Was bedeutet das?

Vom 1. Januar bis zum 29. Juli hat die Menschheit so viel von der Natur verbraucht, wie die Erde im ganzen Jahr regenerieren kann. Das ist eine Buchhaltung. Wie bei Geld wollen wir wissen, wie viel nehmen wir ein, wie viel geben wir aus?

Warum ist es ein Problem, dass der Earth Overshoot Day in der Jahresmitte liegt?

Der materiell limitierendste Faktor für die Menschheit ist die Regenerations­fähigkeit der Erde. Auch hier ist es wie beim Umgang mit Geld: Eine Über­nutzung funktioniert für eine gewisse Zeit, aber sie schwächt uns. Zeichen davon sind der Klimawandel, Entwaldung, Biodiversitätsverlust oder Nahrungs- und Wasserknappheit. Das sind alles Symptome des eigentlichen Problems: Overshoot. Und das ist primär ein ökonomisches Problem.

Inwiefern?

Alle wirtschaftlichen Aktivitäten hängen von der Regenerationsfähigkeit der Erde ab. Was der Earth Overshoot Day zeigt, ist, dass die Ressourcensicherheit von immer weniger Ländern gewährleistet ist. Das heißt, wir schwächen das System. Es ist wie bei einem Schneeballsystem: Wir bezahlen die Gegenwart mit der Zukunft. In den meisten Ländern sind ökonomische Schneeballsysteme verboten, das ökologische Schneeballsystem ist aber von noch größerem Ausmaß.

Berücksichtigt der Earth Overshoot Day nur nachwachsende Rohstoffe?

Wir schauen auf alle Ressourcen – durch die Linse der Regenerationsfähigkeit. Öl, Gas und Kohle sind dadurch limitierter als durch die Untergrundreserven: Wir können nicht mehr verbrennen, als die Biosphäre an CO2 aufnehmen kann, wenn wir nicht einen starken Klimawandel wollen. Ob Mineralien, Fossilenergie, Erze, Holz, Kartoffeln, Steine, wir fragen: Wie viel Regenerationsfähigkeit geben wir auf, um diese Materialien zu nutzen? Die Regenerationsfähigkeit der Ökosysteme wird so zur Vergleichswährung unserer Ressourcenbuchhaltung. Denn die Regenerationsfähigkeit ist das Nadelöhr der Menschheit.

Was bedeutet Regenerationsfähigkeit konkret?

Wenn wir mehr brauchen, als sich regeneriert, dann baut sich eine ökologische Schuld auf. Zum Beispiel, wenn wir mehr Grundwasser verbrauchen, als sich wieder auffüllt, wenn wir schneller Bäume fällen, als sie nachwachsen, oder wenn wir die Atmosphäre schneller mit CO2 befüllen, als wieder abgebaut werden kann.

Wie viele Erden würden wir dieses Jahr brauchen, wenn alle auf der Welt wie in Deutschland leben würden?

Wenn alle so wie die Deutschen leben würden, wäre der Verbrauch dreimal so groß wie die Erdkapazität. Die gesamte Menschheit brauchte mit ihrem Verbrauch derzeit 1,7 Erden. Wenn wir 85 Prozent der Biodiversität aufrechterhalten wollen, könnten wir jährlich nur die Hälfte der Erdkapazität verbrauchen.

Was stellen Sie dieses Jahr besonders in den Vordergrund?

Wir sind ja im „Superjahr“, das vergangenes Jahr schon hätte stattfinden sollen mit der Biodiversitätskonferenz, der UN-Klimakonferenz und der Nachhaltigkeitsziele. Darum haben wir uns die „100 Days of Possibility“ ausgedacht. Ähnlich einem Adventskalender werden wir jeden Tag bis zur Klimakonferenz in Glasgow ab dem 31. Oktober eine andere Möglichkeit aufzeigen, die den Erdüberlastungstag nach hinten verschiebt. Diese Vorschläge werden auch finanziell von Vorteil sein. Meine Frage ist: Wieso wird das nicht als Vorteil gesehen? Warum Unternehmen, Städte und Länder Ressourcensicherheit nicht in ihre Wettbewerbsstrategie integrieren, obwohl wir eigentlich so viel wissen über die Zukunft, ist für uns erstaunlich. Denn damit schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Eigentlich war die Zukunft nie klarer als heute. Es gibt die technischen Möglichkeiten, es ist finanziell von Vorteil – was hält uns zurück?