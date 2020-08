Mercosur-Abkommen : Streit um den Mega-Handelsdeal

Aktualisiert am

Im Juni 2019 schickte Angela Merkel einen Brief nach Brüssel. Gemeinsam mit sechs europäischen Amtskollegen forderte die Kanzlerin, die EU-Kommission müsse nach schier endlosen Verhandlungen nun endlich das Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten abschließen. „Eine historische strategische Gelegenheit“ sei der angestrebte Vertrag mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, mahnten Merkel und Kollegen den damaligen Kommissionschef Jean-Claude Juncker zur Eile.

Marcus Theurer

Das Wort Klimaschutz tauchte in dem Schreiben nicht auf. Dabei gab es seit langem Warnungen, das Abkommen drohe zum Klimakiller zu werden. Denn es würde den Mercosur-Staaten ermöglichen, mehr Rindfleisch und andere Agrargüter nach Europa zu exportieren. Mehr Landwirtschaft in Südamerika bedeutet aber womöglich, dass dort noch mehr Regenwald für Weiden und Äcker zerstört wird.

Merkels Kehrtwende

14 Monate später in Berlin: Merkels Sprecher Steffen Seibert stellt klar, dass die Kanzlerin, den geplanten Mercosur-Deal „mit Skepsis“ sehe. Es gebe „erhebliche Zweifel, ob das Abkommen wie intendiert umgesetzt werden könnte“. Seibert beklagt die „schrecklichen Waldverluste“ in Südamerika. Von Exportmärkten und geostrategischen Chancen ist nicht mehr die Rede. Tags zuvor hatten die Klimaaktivistin Greta Thunberg und ihre Mitstreiterinnen Merkel im Kanzleramt besucht und sie dabei auf den umstrittenen Vertrag angesprochen.

Die Kehrtwende der Kanzlerin hat Symbolcharakter. Sie zeigt: Das größte Freihandelsabkommen der Welt steht vor dem Aus. Zwar wurde im Sommer vergangenen Jahres – kurz nachdem Merkel und Kollegen ihren Brandbrief nach Brüssel geschickt hatten – tatsächlich ein Durchbruch in den schwierigen Handelsgesprächen zwischen Brüssel und Südamerika erzielt. Aber inzwischen hat sich der politische Wind in Europa gedreht.

„Die Klimaschutzbedenken muss man ernst nehmen“

„In seiner jetzigen Form wird das Abkommen sterben“, sagt Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Zu groß seien die Widerstände. Selbst Fachleuten wie ihm, die sonst mit Herzblut für den freien Welthandel streiten, sind Zweifel gekommen. „Die Klimaschutzbedenken muss man ernst nehmen“, sagt Felbermayr. „Das ist eine ganz schwierige Frage.“ Nach dem Scheitern des transatlantischen TTIP-Abkommens vor drei Jahren steht also der nächste große Handelsdeal auf der Kippe.

In ihrer Partei und in der Wirtschaft stößt Merkel mit ihrem handelspolitischen Kurswechsel allerdings auf Widerspruch: „Es wäre naiv zu glauben, dass wir die Abholzung des Regenwalds stoppen können, wenn wir das Abkommen nicht ratifizieren“, sagt Carsten Linnemann, CDU/CSU-Fraktionsvize im Bundestag. Wenn Europa jetzt zögere, würden sich die Südamerikaner verstärkt China zuwenden. „Dem Klima wäre damit nicht geholfen, eher im Gegenteil“, sagt der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Er fordert: „Wir sollten das Abkommen nicht in Frage stellen.“

„Exportland Deutschland gefährdet“

Klare Worte kommen auch von der deutschen Autoindustrie: „Wir dürfen diese Chance nicht verspielen“, sagt Hildegard Müller, Präsidentin des Branchenverbands VDA. Eine Ablehnung würde „das Exportland Deutschland gefährden“. Prognosen zufolge könnten sich die Exporte der krisengeschüttelten Autohersteller und -zulieferer in den Mercosur mehr als verdoppeln. Bisher dagegen bremsen hohe Zölle den Handel aus. Die europäische Autoindustrie wäre damit Prognosen zufolge neben dem Maschinenbau, der Textil-, Chemie- und Pharmaindustrie ein Hauptprofiteur des Abkommens. Diesen Rückenwind könnten die Unternehmen gut gebrauchen; gerade jetzt, da sie sich wegen der Corona-Pandemie aus der schwersten Wirtschaftskrise seit Generationen kämpfen.