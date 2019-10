Günstig und verlässlich : Das spektakuläre Comeback der Solarenergie

Die Solarindustrie brummt. Doch, Moment, haben wir das nicht schon vor Jahren gehört? Diesmal dürfte der Aufschwung jedoch nachhaltig sein. Dafür sprechen die Zahlen, mit 96 Sonnenstunden mehr im Jahr als noch vor fünf Jahrzehnten. 2018 wurde hierzulande Photovoltaik mit einer Leistung von 2,81 Gigawatt installiert: Das ist ein Plus von 30 Prozent im Vergleich mit den Jahren zuvor. Die Windbranche hingegen strauchelt. Im ersten Halbjahr 2019 wurden 82 Prozent weniger Windräder gebaut als im Vorjahr. Das ist der schlechteste Wert seit 2000, als das Erneuerbare-Energien-Gesetz eingeführt wurde.

Dabei sah es lange Zeit so aus, als würde die Wind- der Solarbranche enteilen. Für viele Solarunternehmen folgte auf einen staatlich geförderten Boom um die Jahrtausendwende die Ernüchterung. Zu teuer sei die Technologie, hieß es, zu ineffizient. Zu instabil, um die Energieversorgung zu sichern. Die Sonne scheine viel häufiger in der Wüste, da sollten die Solarparks hin (dabei ist der Wirkungsgrad der Module bei Hitze geringer). Die billige Konkurrenz aus China machte den heimischen Solarzellen-Produzenten zu schaffen. Die Bundesregierung schränkte gleichzeitig die Förderung ein. Zahlreiche Unternehmen gingen in die Insolvenz.

90 Prozent billiger

Doch die Branche ging gestärkt aus der Krise hervor. Zwar kommen die Solarmodule heute meist aus Asien, aber viele deutsche Zulieferer und Projektierer haben sich auf dem Weltmarkt etabliert. Die erneuerbaren Energien machen inzwischen fast die Hälfte der deutschen Stromversorgung aus. Das liegt zum einen am starken Ausbau der Windenergie in den letzten zwei Jahrzehnten, während Kohle- und Atomausstieg zu einem Rückgang der traditionellen Stromerzeugung führen. Nun holt auch die Solarenergie kräftig auf. „Die Sonnenenergie ist das Öl dieses Jahrtausends“, sagt Carsten Körnig, Geschäftsführer des Bundesverbands der Solarwirtschaft (BSW). Aber warum nicht auch die Windenergie?

Die Sonnenenergie ist mittlerweile die billigste Art, neue Kapazitäten für die Stromerzeugung zu schaffen. Es ist günstiger, einen neuen Solarpark zu bauen als ein neues Kohlekraftwerk. Wie billig die Solarenergie ist, zeigen die letzten Ausschreibungen der Bundesnetzagentur: Die Solarbranche räumte in den Auktionen, in denen sie mit der Windenergie um Aufträge zum Ausbau konkurriert, alles ab. Kein Wunder: Eine Kilowattstunde Solarstrom kostet 4,9 Cent. Die Windenergie liegt hingegen bei 6,2 Cent. Selbst die Kohle ist mit 5 Cent noch etwas teurer.

Die Preise für Solarmodule sind seit 2006 um 90 Prozent gesunken. Das liegt auch an der billigen Großserienproduktion in China. In der Planung und Wartung hat Solar ebenfalls einen Vorteil gegenüber dem Wind. „Eine mittelgroße Anlage kann innerhalb eines Jahres entstehen“, verspricht Solar-Lobbyist Körnig. Die Planungskosten sind gering. Und während ein Windrad allein wegen seiner beweglichen Bestandteile und des Getriebes wartungsintensiv ist, steht ein neu errichteter Solarpark ohne viel Aufwand erst einmal 30 bis 40 Jahre.

Solarzellen produzieren den Strom dort, wo er gebraucht wird: auf Ställen, Fabrikhallen oder auf dem Dach von Wohnhäusern. Ein Windrad hingegen lohnt sich vor allem auf dem offenen Meer, also „offshore“. Um den Strom dann zu den Abnehmern in den südlichen Bundesländern zu transportieren, müssen Stromautobahnen quer durch Deutschland gebaut werden. Das dauert länger, ist teurer und provoziert immer mehr Bürgerproteste.