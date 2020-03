Corona-Hamsterkäufe : Zurück zur guten alten Dose?

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Der AGVU-Vorstandsvorsitzende Carl Dominik Klepper glaubt zwar nicht, dass die derzeitige Liebe der Deutschen für die Konserve ein langfristiger Trend bleiben wird: „Das hängt mit der speziellen Situation zusammen.“ Zu wünschen wäre es in seinen Augen aber: „Aluminium und Weißblech sind Paradebeispiele für einen gelungenen Rohstoffkreislauf“, sagte Klepper.

Zahlen der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) geben dem Verbandsmann Recht: Im Jahr 2018 wurden demnach jeweils 90,4 Prozent der in Umlauf gebrachten Verkaufsverpackungen aus Aluminium und Weißblech rezykliert – kein anderes Material kann mit einer solchen Bilanz aufwarten. Für Kunststoff meldet die GVM eine Quote von 48, für Glas 84 Prozent. 75 Prozent des jemals produzierten Aluminiums befinden sich heute noch im Einsatz, während Schätzungen zufolge rund 80 Prozent des seit dem Jahr 1950 angefallenen Plastikmülls auf Deponien oder in der Umwelt gelandet sind. Dem gegenüber stehen die vergleichsweise energieintensive Herstellung von Konserven und deren höheres Transportgewicht, auch wenn sich die Branche seit Jahren bemüht, die Wandstärken deutlich zu reduzieren, um Material und Gewicht einzusparen.

Lebensmittel bleiben länger haltbar

Sibylle Vollmer vom Verband der Metallverpackungen zufolge ist die „gute alte Dose“ nicht erst seit dem Ausbruch des Coronavirus gefragt. Sie glaubt mit dem Fokus der Europäischen Union und auch der Bundesregierung auf eine geschlossene Kreislaufwitschaft einen Paradigmenwechsel ausgemacht zu haben: „Viele Jahre ging es darum, dass Verpackungen möglichst leicht sein sollten und CO2-arm hergestellt werden“, sagt Vollmer. Zuletzt aber sei es wichtiger geworden, dass das, was einmal produziert wurde, lange erhalten bleibt – eine Vorgabe, die dem Weißblech „zupass“ komme.

Lenkt das Coronavirus in der Debatte um die wachsenden Berge an Verpackungsmüll die Aufmerksamkeit also auf ein altbewährtes und unterschätztes Material? Michael Schneider, Sprecher des Recyclingunternehmens Remondis, kann der Konservendose auch im direkten Vergleich zu Plastik viel Positives abgewinnen: „Sollte doch mal etwas von diesem Material in der Natur landen, ist das zwar optisch ebenso unschön und möglicherweise nicht ganz ohne Verletzungsgefahr für Mensch und Tier, aber langfristig schädlich für die Umwelt im stofflichen Sinne ist es nicht.“ Ob Konservendosen aber für alle Anwendungsbereiche, in denen heute Plastik zum Einsatz kommt, gleichermaßen geeignet wäre, sei zu bezweifeln.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz findet indes, Konserven seien zwar sinnvoll mit Blick auf die längere Haltbarkeit von Lebensmitteln. Doch „regional, frisch und bedarfsgerecht“ einzukaufen sei immer noch die bessere Lösung.