Preisexplosion im CO2-Handel : Deshalb dürfte der Kohleausstieg früher kommen

Strukturwandel im Rheinischen Braunkohlerevier: Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will den „Revierpakt2030“ schließen. Bild: dpa

Auch wenn die konkreten Details noch nicht beschlossen sind, wirft das schärfere EU-Klimaziel für 2030 seinen Schatten voraus. Im Juni will die Europäische Kommission in ihrem „Fit for 55“-Paket darlegen, wie stark die Industrie, der Verkehr, die Landwirtschaft und der Gebäudesektor die Emissionen auf dem Weg zur Senkung der CO2-Emissionen um 55 Prozent vermindern sollen, die EU-Staaten und Europaparlament nun vereinbart haben.

Hendrik Kafsack (hmk.), Wirtschaft

Niklas Záboji (niza), Wirtschaft

Der europäische Markt für CO2-Zertifikate aber verzeichnet schon seit einigen Monaten eine beispiellose Preisrally. Das verteuert die Nutzung klimaschädlicher Energieträger und sorgt dafür, dass sich Investitionen in Energieeffizienz und emissionsarme Anlagen für immer mehr Unternehmen lohnen.

Eine Tonne CO2 kostet mittlerweile fast 50 Euro. Das ist eine Verdopplung binnen weniger Monate und eine Verzehnfachung seit 2018, als nach langem Ringen eine Reform des oft gescholtenen Klimaschutzinstruments gelang. Zum Kauf von Zertifikaten verpflichtet sind in der EU bisher die Kraftwerksbetreiber, große Industrieunternehmen und Teile des Luftverkehrs; sie stehen für rund 40 Prozent aller Treibhausgasemissionen. Das System basiert auf Angebot und Nachfrage – und darauf, dass die Menge an Zertifikaten gedeckelt ist. Zudem schrumpft deren handelbare Menge Jahr für Jahr analog zu den CO2-Minderungszielen.

Die Folgen für den Emissionshandel wären spürbar

Seit Ende vergangenen Jahres zeigt sich, dass Marktteilnehmer die erwartete zusätzliche Verknappung durch das neue EU-Klimaziel antizipieren: Da unweigerlich weniger Zertifikate als bislang geplant im Umlauf sein werden, wenn der CO2-Ausstoß 2030 um 55 statt den bisher zugesagten 40 Prozent unter dem Wert von 1990 liegt, droht ein Nachfrageüberschuss.

Wie stark der ausfällt, hängt von diversen Faktoren ab: Werden zum Beispiel andere Sektoren wie Verkehr und Gebäude in den Emissionshandel einbezogen? Und natürlich davon, wer die Hauptlast der zusätzlichen Emissionsminderung tragen soll, der Emissionshandel oder die anderen davon nicht abgedeckten Sektoren.

Der Umweltverband WWF hat jüngst vorgerechnet, was passieren könnte, wenn der Emissionshandel die Hauptlast trägt und den Ausstoß um 70 Prozent verringert – verglichen mit dem Basisjahr 2005 in diesem Fall. Die anderen Sektoren müssten den CO2-Ausstoß „nur“ um rund ein Drittel vermindern.

Die Folgen für den Emissionshandel wären spürbar: So müsste die EU nach den WWF-Berechnungen 2023 zunächst einmal die Gesamtmenge der jährlich neu ausgegebenen Zertifikate um 350 Millionen senken. Das ist rund ein Viertel. Anschließend müsste die Menge der Zertifikate bis 2030 jährlich immer noch um 3,57 Prozent sinken. Bisher sind es 2,2 Prozent. Außerdem will der WWF die historisch überschüssigen Zertifikate radikal streichen, also Zertifikate, die noch im Markt sind, weil sie bisher nicht gebraucht wurden. Das würde das Angebot noch einmal stark verknappen.

Das bevorzugt insbesondere Erdgaskraftwerke

Der aktuelle Preis treibt aber nicht nur die erwartete zusätzliche Verknappung. Auch Investoren gelten als Preistreiber. Ihnen steht der Kauf von Zertifikaten und die Spekulation auf höhere Preise genauso wie Banken frei. „Die Finanzindustrie ist definitiv teilverantwortlich für die jüngsten Marktentwicklungen“, betont Marcus Ferdinand, Analyst beim Beratungshaus Icis, schränkt aber ein, dass ihre Rolle nicht überbewertet werden sollte.

Die Daten der im Markt gehaltenen Positionen zeigen für spekulativ gehaltene Positionen des Finanzsektors etwa 85 Millionen Zertifikate, sagt er. Das mache etwa 6 Prozent der sich derzeit im Umlauf befindlichen Zertifikate aus und rechtfertige nicht eine Verdoppelung des CO2-Preises in so kurzer Zeit. Vielmehr dürfte die „offensiv über die Medien transportierte Erwartungshaltung von Marktteilnehmern bezüglich stark steigender Preise“ dazu führen, dass sich die Verkäuferseite momentan zurückhält, meint Ferdinand.