CO2-Preisrechner : So teuer kommt das Klimapaket die Verbraucher zu stehen

Die neue SPD-Führung hat die Debatte um den Preis auf den Ausstoß von CO2 wieder befeuert. Die SPD-Mitvorsitzende Saskia Esken brachte auf dem Parteitag am Wochenende einen Preis von 40 Euro je Tonne Kohlendioxid ins Gespräch. Beschlossen hat die Bundesregierung – auch auf Drängen der SPD – zur Vermeidung sozialer Verwerfungen im Klimapaket den zunächst deutlich niedrigeren Einstiegsbetrag von 10 Euro für 2020.

Er soll in den nächsten Jahren aber steigen und Verbrauchern so zum Umstieg auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen und weniger Kohlendioxid zu verursachen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat nun eine Tabelle erstellt, in der Verbraucher die Belastungen eines Durchschnittshaushaltes bei unterschiedlichen CO2-Preisen ablesen können.

Die Preissteigerungen je Liter Kraft- und Brennstoff verlaufen dabei weitgehend linear. Sollte der Preis im nationalen Emissionshandel von 2026 an nach oben schnellen, wäre auch mit einem Preissprung bei Benzin, Diesel und Heizöl zu rechnen. Sie kosteten allerdings weiterhin deutlich weniger als gemäß dem CO2-Preispfad des Bundesumweltministeriums.

Eine Modellrechnung liefert der BDI gleich mit: Für einen Vier-Personen-Haushalt in einem 120 Quadratmeter-Reihenhaus mit Ölheizung (die gleichzeitig der Warmwasseraufbereitung dient) und einem VW Passat Diesel mit einem Durchschnittsverbrauch von 4,6 Litern auf 100 Kilometer läge die jährliche Mehrbelastung im Jahr 2025 bei rund 300 Euro, wenn es beim CO2-Preismodell der Bundesregierung bleibt mit 35 Euro je Tonne.

Rechnet man auf Basis der Vorschläge des Bundesumweltministeriums, das schon für 2020 einen CO2-Preis von 35 Euro je Tonne vorschlägt, käme der Haushalt schon im Jahr 2025 auf eine jährliche Zusatzbelastung von rund 930 Euro. Verhaltensänderungen und ein Wechsel beim Antrieb des Fahrzeugs seien hier allerdings ausgeblendet, betont der BDI. Der Industrieverband ist allerdings skeptisch, ob der Elektromobilität schon bis 2025 der Durchbruch gelingt.

In seiner Klimapfade-Studie rechnet der BDI bis 2025 mit rund zwei Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen. Die Projektion der Bundesregierung strebt einen „Hochlauf“ auf zehn Millionen E-Autos bis 2030 an. Schon der im Klimapaket vorgesehene Einstiegspreis von 10 Euro je Tonne würde nach Berechnung des BDI dazu führen, dass Benzin, Diesel und Heizöl um 3 Cent je Liter teurer würden.

Sollte der CO2-Preis nach 2025 auf 60 Euro je Tonne steigen, würde das Leben des beispielhaften Vier–Personenhaushalts deutlich teurer: Sie müsste insgesamt 509 Euro im Jahr mehr ausgeben, davon 378 Euro mehr für die Heizung und 131 Euro mehr für das Auto. Ein CO2-Preis von 80 Euro würde die Familie mit 679 Euro zusätzlich belasten.

Nach dem Vorschlag des Umweltministeriums würde ein Preis von 80 Euro indes nicht erst im Jahr 2030, sondern schon 2023 erreicht. Viel Zeit für Verhaltenänderungen oder den Kauf eines neuen Autos bliebe da nicht. Die Zusatzbelastung läge dann rasch bei mehr als 1000 Euro im Jahr.