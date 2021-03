Strom für Grüne Industrie : „Brutal günstig und unvorstellbar viel“

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Die Industrie zahlt zwar nicht die für Privatverbraucher fälligen etwa 30 Cent – der Industriepreis bewegt sich aktuell bei 8 bis 10 Cent. Dennoch müssten die Preise weiter sinken. Selbst bei 6 Cent sei eine treibhausgasneutrale Chemie bis 2050 nicht möglich, die bis dahin nötigen zusätzlichen Investitionen von 45 Milliarden Euro in neue Anlagen nicht wirtschaftlich.

Große Entrup warnte davor, die Erwartungen beim Ausbau der Wasserstoffversorgung nicht zu überfrachten. Man solle nicht von Anfang an ausschließlich auf grünen, also komplett aus erneuerbaren Energien gewonnenen Wasserstoff setzen. Als Übergang sei Wasserstoff aus Gas nötig, andernfalls werde die Industrie überfordert und Deutschland laufe Gefahr, zum „Industriemuseum“ zu werden.

Der Bedarf an Ökostrom steigt

Kritiker wie das Kölner Wirtschaftsforschungsinstitut EWI oder die Denkfabrik Agora Energiewende gehen davon aus, dass die Umstellung auf eine kohlendioxidarme Industrieproduktion in Deutschland, ein Zuwachs an Wärmepumpen und die Verbreitung der Elektromobilität den Strombedarf deutlich steigen lässt. Das Wirtschaftsministerium rechnet bis 2030 hingegen mit einem stagnierenden Verbrauch. Die Monitoring-Kommission der Energiewende hatte kürzlich die Ökostromförderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) als Innovationsbremse kritisiert und ein Ende der Förderung angemahnt. Erneuerbare Energien seien heute wettbewerbsfähig, wenn Netzentgelte, Abgaben, Steuern und Umlagen entsprechend angepasst würden.

Die Chemieindustrie ist derweil mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise gekommen und will schon in diesem Jahr wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Die Unternehmen hätten kaum Staatshilfe in Anspruch genommen, weniger als 10 Prozent hätten über Liquiditätsprobleme geklagt, heißt es vom VCI. Zombieunternehmen gebe es in der Branche nicht. Selbst zum Höhepunkt der Krise seien nur 10 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit gewesen.

Glimpflich aus der Krise

Nach Einschätzung der Verbandsvertreter könnte der Branchenumsatz nach einem Rückgang um 4,4 Prozent in diesem Jahr wieder um 5 Prozent auf gut 200 Milliarden Euro steigen. Im vierten Quartal habe die Nachfrage stark angezogen, die Stimmung in den Unternehmen sich deutlich verbessert. Die Lager bei den Kunden würden sich leeren. Impulse kämen sowohl von der inländischen Industriekonjunktur als auch aus dem Ausland, allen voran aus Asien, wo eine hohe Dynamik das Wirtschaftsgeschehen präge. Da die Autoindustrie, die wichtigste Kundengruppe, ihre Produktion zuletzt aus Mangel an Halbleitern drosseln musste, sei im ersten Quartal allerdings noch einmal mit einem Dämpfer zu rechnen.

Voraussetzung für den Aufschwung sei, dass Europa die Corona-Pandemie mit Impfungen in den Griff bekomme. Das dynamische Infektionsgeschehen berge erhebliche Risiken. Große Entrup forderte die Politik auf, den Wahlkampf angesichts der Herausforderungen bis auf weiteres einzustellen. Alle müssten jetzt an einem Strang ziehen. Auf Wunsch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe der Verband eine Online-Plattform eingerichtet, um die Nachfrage nach Spritzen, Kanülen und anderen Materialien zwischen staatlichen Stellen und Unternehmen besser zu koordinieren. Zudem stünden in der Chemieindustrie 1300 Betriebsärzte für die Impfungen bereit.