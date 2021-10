Ampel-Sondierungen : „Tempolimit fällt in die Kategorie low hanging fruits“

Herr Özdemir, die Grünen sondieren jetzt zu dritt mit SPD und FDP. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Regierung eine Ampel wird?

Wir würden die Sondierungen nicht ohne gemeinsame Schnittmengen und eine Vision für Deutschland beginnen. Aber wie Robert Habeck gesagt hat, ist auch der Jamaika-Keks noch nicht gegessen. Das hängt von den weiteren Gesprächen ab und die führen wir vertraulich.

Was wird wirtschaftspolitisch der größte Knackpunkt in den Gesprächen?

Die Transformation unserer Wirtschaft hin zu Klimaneutralität ist eine Herkulesaufgabe, im Ziel besteht da meinem Eindruck nach aber weitgehend Einigkeit. Spannend wird der gemeinsame Weg dorthin.

Sie sind einer der bekanntesten Grünen-Politiker, Leiter des Verkehrsausschusses, Kind einer Einwandererfamilie – und trotzdem nicht Teil des Sondierungsteams. Was ist da schiefgelaufen?

Ich möchte das nicht kommentieren. Aber gehen Sie mal davon aus, dass unser Team in den Koalitionsverhandlungen bunter und breiter aufgestellt sein wird.

Wie gewinnt ein Grüner wie Sie in einer Auto-Hochburg wie Stuttgart das Direktmandat?

Das riesige Vertrauen der Stuttgarterinnen und Stuttgarter hat mich total überwältigt und ich begreife es als Auftrag, meinen Einsatz für Klimaschutz und Wirtschaft auf meine Weise fortzusetzen. Ich glaube, letztlich hatte das viel mit Respekt und Zuhören zu tun. Ich habe zum Beispiel auch mit Dieselingenieuren gesprochen. Die empfinden manches von uns Grünen als Kampfansage an ihr Lebenswerk. Aber es geht nicht darum, Ökonomie und Ökologie gegeneinander auszuspielen. Die Autoindustrie wird eine wichtige Säule unseres Wohlstands bleiben, dazu müssen wir jetzt das nächste große Ding machen. Das sehen auch die Belegschaften so.

Die Grünen sind vor allem in den Großstädten stark – wo keine Windräder stehen und der Verzicht aufs Auto einfach ist. Wollen nur diejenigen die Wirtschaft umbauen, die davon kaum etwas spüren?

Nein, das Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg spricht eine andere Sprache. Wir Grünen sind bei uns im Ländle keine Großstadtpartei, sondern eine Volkspartei.

Im Erzgebirge ist das anders.

Wir haben im Wahlkampf den ländlichen Raum zu wenig mitgenommen. Mitunter wirkten wir sprachlich immer noch zu sehr wie ein Elitenprojekt, obwohl wir genau das nicht sein wollen. Im Gegenteil, uns geht es darum, den ländlichen Raum zu stärken. Mit schnellem Netz, mit öffentlichem Verkehr, neben der Straße auch mit der Schiene. Wir müssen verhindern, dass die AfD den Verbrenner zu einem deutschen Kulturgut stilisiert wie Goethe und Schiller.

Die Grünen fordern ein Tempolimit von 130, obwohl das nur einen kleinen Teil der Emissionen im Verkehrsbereich einsparen würde. Ist das nicht Symbolpolitik?

Was den Klimaschutz betrifft, fällt ein Tempolimit in die Kategorie low hanging fruits. Es kostet nix, bringt aber was. Das freut einen Schwaben wie mich. Und wir müssen ja schließlich auf Null runter bei den Emissionen. Ein weiteres Hauptargument war immer die Verkehrssicherheit. Laut der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen würde die Zahl der Verkehrstoten dadurch um 20 Prozent sinken. Und wenn wir irgendwann autonom fahren, dann sicherlich nicht einer mit Tempo 250 und andere mit 80. Dann wird es darum gehen, dass der Verkehr möglichst gleichmäßig fließt.

Können die Gespräche an der Tempolimit-Frage scheitern?

Ich ziehe in Interviews keine roten Linien, aber klar ist: SPD und wir Grüne wollen ein Tempolimit, die Polizei auch, sogar der ADAC hat sich da geöffnet und vor allem gibt es mittlerweile eine gesellschaftliche Mehrheit. Klimaschutz, Verkehrssicherheit und Voraussetzung für autonomes Fahren quasi zum Nulltarif, selbstverständlich kämpfen wir dafür. Ein Unternehmen wie Volvo drosselt seine Autos schon selbst.

Aber nicht bei 130.

Nein, aber bei 180. Was ich damit sagen will: Wir bewegen uns längst aufeinander zu. Das gilt im Übrigen auch für die Grünen und die FDP. Beispiel Hybride: Es ist eine umweltpolitische Sauerei, dass Hybridautos im Alltag oft nicht elektrisch, sondern mit dem Verbrenner fahren. Das muss aufhören, da sind wir uns einig.

Fast alle großen Autohersteller haben Daten genannt, wann sie keine Verbrenner mehr verkaufen wollen. Warum wollen die Grünen trotzdem 2030 festschreiben?