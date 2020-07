CDU-Politiker Kaufmann : Er trommelt für den Wasserstoff

Aktualisiert am

Stefan Kaufmann ist Bundesbeauftragter für Wasserstoff. In seinem Wahlkreis hat der CDU-Mann die Grünen schon längst überholt.

Revolutionäre Entwicklungen für den Massenmarkt werden in der Technikwelt als „The Next Big Thing“ gefeiert, als „die nächste große Sache“. Die nächste große Sache in der Energiewirtschaft ist die Nutzung von Wasserstoff. Der oberste Trommler der Bundesregierung für das Verfahren heißt Stefan Kaufmann. Seit Verabschiedung der Nationalen Wasserstoffstrategie trägt der CDU-Abgeordnete den schönen Titel „Innovationsbeauftragter grüner Wasserstoff der Bundesregierung“. Dieses im Ministerium für Bildung und Forschung angesiedelte Amt dürfte viel Arbeit und manchen Streit mit sich bringen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Kaufmann will sich dem stellen, er traut sich zu kämpfen, wenn es drauf ankommt, sogar gegen übermächtig erscheinende Gegner. 2009 gewann er seinen Stuttgarter Wahlkreis gegen den populären grünen Bundesvorsitzenden Cem Özdemir. 2013 und 2017 verteidigte er das Direktmandat gegen Özdemir und die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion Ute Vogt. Konflikten geht der Schwabe nicht aus dem Weg, wie er sagt, sogar dann nicht, wenn es persönlich wird.