J ardim, eine Kleinstadt in Brasiliens Bundesstaat Mato Grosso do Sul, ist ein Ort für Farmer, für Männer und Rinder, Pick-ups und Lederstiefel. Ruralistas werden die Großfarmer hier genannt, die das Agro-Business in der Hand haben. Machismus an jeder Straßenecke. Aber das ist nicht alles. Equimar Barbosa ist auch Farmerin, sie wurde in Guia Lopes da Laguna geboren, der Stadt, in der Brasilien den Paraguay-Krieg gewann, in dem so viele Männer gestorben sind. Jetzt lebt sie in Jardim, baut biodynamisch an und beschäftigt ihre Mitarbeiter nach den Regeln des Psychodramas. Die Ruralistas verstehen das nicht.