Bayer-Lobbyist Berninger : Die Hoffnung der Bio-Revolution

Aktualisiert am

Jede lange Reise beginnt mit einem kleinen Schritt. Das gilt auch für Matthias Berningers Werdegang, der schillernd ist für deutsche Verhältnisse: Er hat gute Fahrräder bei Radsport Bornmann in Kassel verkauft, auf Lehramt studiert, war 1994 mit gerade mal 23 Jahren grüner Bundestagsabgeordneter, mit 29 Parlamentarischer Staatssekretär unter Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Renate Künast, als Rinderwahnsinn Schlagzeilen machte. Im Jahr 2007 verließ er das Parlament, um für Mars erst in Brüssel und dann in Washington als Lobbyist zu arbeiten. Seit 2019 arbeitet er für den Dax-Konzern Bayer AG als Cheflobbyist.

Berninger selbst hat den Satz „Jede lange Reise beginnt mit einem kleinen Schritt“ auf seine alte Partei, die Grünen, gemünzt, für die er ein paar Zumutungen parat hat. Sie müsse lange verteufelten Technologien wie der Gentechnik eine neue Chance geben angesichts der riesigen Bedrohung durch den Klimawandel. Er ist nicht hoffnungslos, er lobt die Fähigkeit der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zum Zuhören, die er als außergewöhnlich bezeichnet.