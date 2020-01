Geplantes „Windbürgergeld“ : Ein provokanter SPD-Vorstoß

Mit einem provokanten Vorstoß für ein „Windbürgergeld“ hat die SPD den schleppenden Ausbau der Ökostromerzeugung aufs Tapet gebracht – und die Debatte um die deutschen Klimaziele zum Jahresbeginn befeuert. In die Offensive ging auch diesmal SPD-Fraktionsvize und -Parteivorstand Matthias Miersch. Schon vor wenigen Tagen hatte er mit Erwägungen für Aufsehen gesorgt, im Fall von neuen Stromleitungen das Widerspruchsrecht von Anwohnern beschneiden zu wollen. Vordergründig trat der Fraktionsvize nun indes als energiepolitisches Gewissen der schwarz-roten Koalition auf die Bühne.

„Wir brauchen einen massiven Ausbau der Windenergie“, mahnte er mit Blick auf Regierungsziel, binnen der kommenden zehn Jahre den Ökostromanteil von rund 40 auf 65 Prozent hochzuschrauben. Dass man dabei auch über neue „Anreizsysteme“ diskutieren müsse, hatte Miersch zuvor schon der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ gesagt und auf laufende Gespräche in einer Bund- Länder-Arbeitsgruppe verwiesen; dort würden Antworten auf den mitunter hartnäckigen Widerstand aus der Bevölkerung gegen neue Windräder geprüft und schon im ersten Quartal sollte man sich einigen.

Aus Verbandssicht erfolgreich

„Das reicht von der Beteiligung der Kommunen am Umsatz von Windparks bis zu einem ,Windbürgergeld’, also direkten Geldflüssen für alle betroffenen Anwohner“, so Miersch. Allzu konkret wollte er am Donnerstag allerdings nicht werden. Rechtlich sei die Sache „nicht trivial“. Auf die Nachfrage, wo das Geld herkommen solle, verwies der SPD-Fraktionsvize bloß auf „vielfältige Lösungsmöglichkeiten“. Denkbar sei etwa, für Anwohner das Netzentgelt in einem bestimmten Radius um neue Windräder zu senken. Alternativ könne er sich auch eine am Umsatz der Betreiber orientierte Abgabe vorstellen, wie Brandenburg sie zum Jahreswechsel eingeführt hat.

Abgesprochen war der Vorstoß mit dem Koalitionspartner offenkundig nicht. In Unionskreisen nahm man den Vorstoß am Donnerstag unkommentiert zur Kenntnis, auch weil Miersch offen ließ, auf welche Gespräche zwischen Bund und Ländern er sich eigentlich bezieht. Eine Sprecherin des CDU-geführten Bundeswirtschaftsministeriums teilte mit, dass man derzeit an der Umsetzung des im Oktober beschlossenen Aktionsplans zur Stärkung des Ausbaus der Windenergie an Land arbeite. Darüber hinaus untersuche das Ministerium „ verschiedene Modelle zur finanziellen Beteiligung der Kommunen“.

Zu diesem Thema habe sich auch der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag Mitte Dezember verständigt. Wirklich vorangekommen sei man in der kurzen Zeit aber noch nicht. Umso erfreuter reagierten hingegen Grüne, Linke und Vertreter der Windindustrie. „Es ist sehr wichtig, dass mit diesem konstruktiven Vorstoß die Debatte um die Windkraft an Qualität gewinnt“, sagte Wolfram Axthelm, der Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie, der F.A.Z. Die Zielsetzung des Vorstoßes sei richtig. Wie der SPD-Fraktionschef verwies auch er auf die Festbetragslösung in Brandenburg, wo anliegende Kommunen vom 1. Januar dieses Jahres an für jede Anlage 10.000 Euro im Jahr erhalten sollen.

Auch die in Hessen weit verbreiteten Genossenschaftsmodelle sind aus Verbandssicht erfolgreich. Selbst innerhalb der FDP meldeten sich Befürworter einer finanziellen Beteiligung zu Wort. „Dass die Standortgemeinden und die Anwohner am Gewinn beteiligt werden, halte ich im Sinne eines Lastenausgleichs für absolut diskutabel“, so Christopher Vogt, der Fraktionschef im Kieler Landtag – obwohl Zweifel blieben, dass sich die Akzeptanz der Energiewende erkaufen lasse.

Bis zu 23 Prozent Wertverlust

Doch auch wenn Mecklenburg-Vorpommern sogar schon vor Brandenburg eine Regelung für Ausgleichsabgaben eingeführt hat, bleibt die Evidenz für die akzeptanzsteigernde Wirkung von Bürgerprämien schwach. Die als bundesweiter Modellversuch propagierte „Bürgerdividende“ an der Westküste Schleswig-Holsteins erwies sich vor sechseinhalb Jahren als Flop: Bis zu 5 Prozent Zinsen sollte Bürgern winken, wenn sie mit mindestens 1000 Euro eine dortige Stromtrasse finanzierten.

Doch nur wenige Haushalte waren dazu bereit. Die Netzbetreiber beließen es schließlich bei dem Versuch. Und nur noch jeder Zweite der vom Institut für Demoskopie Allensbach kürzlich befragten rund 1700 Bürger würde in der eigenen Region den Bau von Windrädern unterstützen. Vor sieben Jahren waren es noch zwei von drei Befragten.

Auch deshalb hält Manuel Frondel, Energieökonom am Essener RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, wenig von einem „Windbürgergeld“. Davon würden nur einige wenige profitieren und selbst diese wohl kaum in dem Ausmaß, dass der Wertverlust ihrer Grundstücke ausgeglichen werden würde. Dieser mache in der Nähe von Windrädern schnell einen fünfstelligen Betrag aus – oder prozentual bei älteren Häusern bis zu 23 Prozent, wie Frondel zusammen mit anderen Forschern in einer Studie errechnet hat.

Vor allem im Norden im Aufwind

„Für Windräder wie für Stromleitungen gilt: Moderate finanzielle Anreize für Anwohne bringen nichts“, sagt Frondel. Wenn müsste man schon sehr tief in die Tasche greifen. Doch würde er ohnehin Abstand nehmen von der Idee, die Windkraft an Land massiv auszubauen. Es sei wesentlich kosteneffizienter und auch akzeptanzsteigernder, den Ausbau vor den Küsten hochzufahren.

Tatsächlich zeigen erste Projekte wie der derzeit im Bau befindliche Offshore-Windpark namens He Dreiht von Energieversorger ENBW, dass Offshore-Wind aus Erzeugersicht ohne Subventionen auskommen kann.

In anderen europäischen Ländern geht der Trend schon länger in Richtung Direktabnahme von Ökostrom durch Unternehmen. Sogenannte Power Purchase Agreements (PPAs) sind vor allem in den nordischen Ländern, aber auch in Großbritannien im Aufwind. In Deutschland bleibt hingegen die EEG-Fixvergütung tonangebend.