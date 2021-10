Lobbygruppe tritt auf FDP zu : Atomkraft-Befürworter führen ihr letztes Gefecht

Aktualisiert am

Ein atomfreundlicher Aktionskreis lobbyiert bei der FDP für eine Laufzeitverlängerung – diese wäre „technisch möglich“. Bisher haben die Liberalen das wohl nicht in die Gespräche eingebracht. Doch bleibt es dabei?

Hohe Strom- und Gaspreise, Angst vor Versorgungsengpässen, Warnungen vor dem Klimakollaps: Angesichts solch dringender Fragen erfährt die Kernenergie in einigen Ländern eine Renaissance. In Deutschland indes gibt es keine Diskussion darüber, für den Klimaschutz und als Reserveenergie die Atomkraftwerke (AKW) weiterlaufen zu lassen – obgleich das technisch möglich wäre. Darauf weist eine Analyse des Aktionskreises Energie und Naturschutz (Aken) hin, die dieser nach eigenen Angaben der FDP-Spitze für die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung vorgelegt hat. Dem Vernehmen nach haben die Liberalen das Papier aber bisher nicht in die Gespräche eingebracht.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin

Die Analyse, die der F.A.Z. vorliegt, stützt sich auf Erhebungen unter namentlich nicht genannten „Vorständen und Führungskräften führender Unternehmen der Kerntechnik und der Betreiber von Kernkraftwerken“. Den Angaben zufolge könnten aus technischer Sicht alle sechs noch verbliebenen Atommeiler über die geplanten Abschalttermine Ende 2021 und Ende 2022 hinaus weiter am Netz bleiben, wenn die Politik einen Ausstieg vom Atomausstieg beschlösse.