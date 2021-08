Annalena Baerbock im Gespräch : „Wir dürfen uns China nicht ausliefern“

Aktualisiert am

Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock spricht darüber, wie Deutschland im Wettlauf der Industriestandorte bestehen kann, über eine härtere Gangart in der Handelspolitik – und einen Finanzminister als Klimaschützer.

Auf Wahlkampftour: In Duisburg lässt sich Annalena Baerbock, 40, in einer Skulptur aus Stahl fotografieren. Bild: Stefan Finger

Frau Baerbock, wird es im Jahr 2050 in Deutschland noch Industrie geben?

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.







Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Na klar. Eine Industrie auf der Höhe der Zeit: klimaneutral, digitalisiert und mit Sprung-Innovationen, die wir heute noch gar nicht kennen.

Gibt es dann noch eine Autoindustrie?

Natürlich. In 30 Jahren werden wir auch noch Auto fahren – aber anders. Leiser, sauberer, wahrscheinlich weitgehend automatisiert und damit effizienter. Damit diese Autos auch in Zukunft in Deutschland produziert werden, müssen wir heute die Weichen stellen.

Um Elektroautos zu bauen, braucht man weniger Beschäftigte. Was heißt das für die Jobs?

Die größte Jobgefahr ist, den Wandel nicht von vorne her zu treiben. Ich war vorletzte Woche gerade bei Daimler. Der Konzern hat nach eigenen Angaben in Sindelfingen ein modernisiertes, weitgehend klimaneutrales Werk mit hohem Digitalisierungsgrad. Management und Betriebsrat haben dafür gesorgt, dass das Personal qualifiziert und Beschäftigung gehalten wurde. So kann der Umbau des Autostandorts Deutschland funktionieren.

Aber was, wenn die Zulieferer dann kein Geschäft mehr haben?

Der Umbau findet nicht entkoppelt von den Zulieferern statt. Die entwickeln sich parallel. Es braucht Planungssicherheit, gerade für Mittelständler. Sie müssen wissen, wohin die Reise geht, durch eine vorausschauende Wirtschafts- und Klimapolitik. Das ist unsere Einladung an die deutsche Industrie.

Branchenkenner schätzen, dass durch den Abschied vom Verbrenner mehr als 200.000 Arbeitsplätze wegfallen. Was kann die Politik da tun?

Zunächst einmal: Viele dieser Jobs verändern sich. Das heißt nicht, dass alle wegfallen. Zudem entstehen viele neue. Ich sehe es als unsere Verpflichtung, Unternehmen und ihre Beschäftigten bei diesem klimaneutralen Umbau der Wirtschaft zu unterstützen. Der ist die beste Chance, Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten und neue zu schaffen. Wo Jobs sich grundlegend verändern oder verloren gehen, kann der Staat helfen, mit einem Recht auf Weiterbildung oder einem neuen Qualifizierungs-Kurzarbeitergeld.

Aber einen Betrieb, der zum Beispiel Zündkerzen produziert, wird es doch hinterher gar nicht mehr geben?

Die Geschichte der deutschen Industrie ist eine Geschichte von zum Teil revolutionärem technologischen Wandel und daraus folgenden Umbrüchen auch in Unternehmen. Zum Beispiel ZF Friedrichshafen: von der Zahnradfabrik zum Spezialisten für Getriebe und jetzt hin zum Elektronik- und Softwareanbieter. Ich will den jetzigen Umbruch absichern und zu einem Aufbruch machen. Um den Betroffenen Sicherheit zu geben, dass die Investitionen in die Zukunft auch ökonomisch erfolgreich sind, legen wir für kleine und mittlere Unternehmen regionale Transformationsfonds auf.

Wie kann Deutschland in der Konkurrenz mit China bestehen?

Der Wettlauf der Industriestandorte entscheidet sich daran, welche Region als erste klimaneutral ist. Deshalb müssen wir Europa zum ersten klimaneutralen Binnenmarkt der Welt machen. Wir können das. In der Vergangenheit haben Ingenieure und Entwickler aus Deutschland und Europa oft genug die Standards für die Weltmärkte erfunden – sei es mit dem Katalysator in Autos, mit FCKW-freien Kühlschränken oder mit dem GSM-Standard im Mobilfunk. Im Moment lassen wir uns von China diesen Wettbewerbsvorteil nehmen. Deshalb braucht es neben einer starken europäischen Klimapolitik eine gemeinsame europäische Außenwirtschaftspolitik.