Umstrittenes Kohle-Projekt : Siemens sitzt zwischen allen Stühlen

Siemens stürzt immer tiefer in den australischen Klimakonflikt. Die australischen Grünen kündigten an, vor den Vereinten Nationen gegen die Münchener vorgehen zu wollen. Zuvor hatte die Regierung in Canberra enormen Druck auf den deutschen Konzern ausgeübt, seinen Vertrag mit dem indischen Adani-Konzern zum Ausbau einer der größten Kohlegruben der Welt zu erfüllen. „Es wäre ein Anschlag auf die arbeitenden Menschen Australiens und den wachsenden Bedarf Indiens, sich dem Druck der Anti-Adani-Demonstranten zu beugen“, schrieb Matthew Canavan, Australiens Bodenschatzminister, an Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser.

Der Minister lässt keinen Zweifel an der Zukunft der Kohle in Australien: „Ich fordere Sie dazu auf, dem Druck der Aktivisten nicht nachzugeben, die Sie dazu brächten, die Stimmen von Millionen von Australiern und Indern zu ignorieren, die dieses und viele weitere solche Projekte unterstützen.“ Schon in diesen Zeilen schimmert durch, dass Adanis Mine im Bundesstaat Queensland letztlich nur ein Türöffner sein soll für weitere Kohleförderer: Das riesige Vorkommen liegt im Galilee-Becken, das rund 250.000 Quadratkilometer – das Sechsfache der Niederlande – misst. Dort sind sechs weitere riesige Kohlegruben geplant. Der Bodenschatzrat von Queensland (QRC) hat schon erklärt, alle Adani folgenden Projekte würden „es viel einfacher“ haben.

Adani selbst hat seine Pläne in den neun Jahren der Verhandlungen stark zusammenstreichen müssen, auch weil den Indern über weite Strecken die Finanzierung fehlte, nachdem Banken eine Zusammenarbeit anders als mit Siemens abgelehnt hatten. Gleichwohl gilt Adanis Mine, die rund 410 Quadratkilometer abdecken soll, als „Eisbrecher, der die Infrastruktur bereitstellt“, wie es beim QRC heißt. Damit wird die Signaltechnik von Siemens noch wichtiger: Langfristig dient sie nicht nur der Adani-Mine, sondern einem wesentlich umfassenderen Abbau von Kohle. Die rund 200 Kilometer lange Eisenbahnstrecke, um die es geht, mündet in einer vorhandenen Strecke, die die Kohle zum Hafen Abbot Point hinter dem Barrier Reef bringt.

Siemens hätte es sich nicht nur mit der Kohleindustrie verdorben

Die wichtigsten Anträge für weitere Minen stammen von Australiens reichster Frau: Gina Rinehart will mit ihrem Unternehmen Hancock und der indischen Infrastrukturgruppe GVK in zwei Minen insgesamt 60 Millionen Tonnen jährlich fördern. So umstritten wie Rineharts politisches Engagement auch ist, so steht doch Clive Palmer, der konservative Politiker, der vom Milliardär zum Pleitier wurde, nur um dann abermals ein gut 4 Milliarden Dollar schweres Bodenschatzimperium zu schmieden, im Mittelpunkt des Carmichael-Projektes. Seine Waratah Coal hat zwei Minen-Lizenzen beantragt, die mit rund 2200 Quadratkilometern viermal so groß wie Adanis Mine sein soll und rund 120 Millionen Tonnen Kohle jährlich bringen dürfte.

Zum Vergleich: Adani will derzeit 60 Millionen Tonnen Kohle fördern. Darüber hinaus gibt es einen Antrag der Chinese Meijin Energy Group, die mit MacMines Austasia rund 40 Millionen Tonnen Kohle ausgraben möchte – derzeit aber ist der Stand des Antrags offen. Hinzu kommt die AMCI Group, ein amerikanischer Bodenschatzkonzern mit Büros in Brisbane und dem Schweizer Zug, der eine Lizenz zum Abbau von 17 Millionen Tonnen Kohle besitzt.

Für die Deutschen spielt der Auftrag in Höhe von umgerechnet 19 Millionen Euro finanziell praktisch keine Rolle. Hätten sie ihn allerdings abgelehnt, hätten sie sich aber nicht nur mit der Kohleindustrie überworfen, für die Siemens weltweit arbeitet. Der Konzern hätte es sich auch mit der konservativen Regierung in Australien verdorben, obwohl er – etwa in der Rüstung wie beim Bau von U-Booten – mit Regierungsaufträgen in Australien ein Vielfaches verdienen dürfte.