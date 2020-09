Aktualisiert am

So tickt die Generation Greta

Junge Deutsche : So tickt die Generation Greta

Junge Leute in Deutschland haben keine Angst vor dem sozialen Abstieg, sondern vor dem Klimakollaps, sagt Jugendforscher und Autor Klaus Hurrelmann. Er erklärt, wie sie ticken.

Herr Hurrelmann, die Jugend wird in immer neue Kategorien eingeteilt. Nun rufen Sie und Ihr Co-Autor Erik Albrecht in Ihrem neuen Buch „Generation Greta“ eine neue aus. Was soll diese „Generation Greta“ sein?

Sie haben völlig recht: Der Begriff Generation wird sehr plakativ benutzt. Man muss aufpassen, dass er sich dadurch nicht völlig verbraucht. Es ist ein Kunstgriff in der sozialwissenschaftlichen Biographieforschung, Generationen zu unterscheiden. Die Kernidee ist: Wenn junge Menschen in ihrer Jugendzeit gleichartige wirtschaftliche, politische und kulturelle Erfahrungen machen, dann können sie dadurch geprägt werden. Sie werden ähnlich in ihren Einschätzungen und Bewertungen und zeigen gleichartige Persönlichkeitszüge.