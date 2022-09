Klarna-Aussteiger : „Ich bin nicht Jesus, ich bin nicht Buddha“

Aktualisiert am

„Ich will nicht auf den Malediven sitzen und Cocktails schlürfen“, sagt Niklas Adalberth, der im Oktober 41 wird. Bild: Norrsken Foundation

Niklas Adalberth hat eine Turbokarriere als Gründer der Internetbank Klarna hingelegt. Dann stürzte er in eine Sinnkrise. Jetzt will er die Welt verbessern – so effizient wie möglich