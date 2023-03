Im Keller der Schöppinger Straße 18 in Berlin-Lichterfelde ist es schon mal mollig warm. Klara Geywitz steht neben einem raumhohen grauen Be­hälter, an dem diverse Sensoren befestigt sind. An den Wänden und unter der Decke verlaufen graue Plastikrohre, ein dezentes Brummen erfüllt den Raum. Die SPD-Bauministerin wirkt zufrieden. „Das ist doch sehr leise“, sagt sie mit Blick auf die Wärmepumpe, die aus diesem Keller he­raus fünf Mehrfamilienhäuser der Genossenschaft Märkische Scholle versorgt. „Viele denken doch, das seien so kleine Dampfloks.“ Nee, nee, sagt Jochen Icken, Vorstand der Genossenschaft. Nur etwas mehr als 40 Dezibel hätten Geräte wie dieses, das störe kaum.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge