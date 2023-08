Das Oberlandesgericht Bamberg entscheidet am Montag über Ansprüche wegen vermuteter Gesundheitsschäden nach einer Corona-Impfung. In erster Instanz war die Klägerin erfolglos. Doch es gibt weitere Klagen gegen Impfstoffhersteller.

Die juristische Aufarbeitung der Corona-Pandemie ist fast dreieinhalb Jahre nach dem Ausbruch der Infektionskrankheit an einem besonders heiklen Punkt angelangt: Es geht um Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüche wegen möglicher Gesundheitsschäden durch eine Schutzimpfung gegen Covid 19. Von Hamburg über Mainz bis München sind Zivilgerichte mit Arzneimittelhaftungsprozessen gegen Hersteller von Corona-Impfstoffen befasst. Die Zahl der Klagen wird in ganz Deutschland auf etwas mehr als 200 geschätzt. Von Massenverfahren kann also derzeit keine Rede sein, zumal wenn man berücksichtigt, dass knapp 64 Millionen Menschen in Deutschland nach Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums mindestens eine Impfdosis erhalten haben.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Diejenigen, die wegen mutmaßlicher Impfschäden klagen, sind jedoch schwer getroffen. Nach Angaben ihrer Anwälte sind viele der Mandanten arbeitsunfähig oder beruflich stark eingeschränkt und müssen – vermutlich auf Dauer – mit schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen leben.

So auch die Klägerin, über deren Fall an diesem Montag das Oberlandesgericht Bamberg entscheidet. Sollte ein Urteil verkündet werden, wäre es bundesweit das erste in einem Berufungsverfahren wegen vermuteter Corona-Impfschäden. Überhaupt handelt es sich um eines der ersten Gerichtsverfahren, in denen bereits ein Urteil vorliegt. Anfang Januar hatte das Landgericht Hof die Klage gegen den Pharmakonzern Astrazeneca abgewiesen (Az: 15 O 22/21). Ein Schadenersatz- oder Schmerzensgeldanspruch komme „unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt in Betracht“, urteilte die Kammer.

Klage gegen Astrazeneca

Die Klägerin will das nicht hinnehmen. Sie fordert von Astrazeneca Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 250.000 Euro sowie Schadenersatz in Höhe von 17.200 Euro. Außerdem müsse der Pharmakonzern ihr künftige Schäden bis zu einem Haftungshöchstbetrag von 600.000 Euro ersetzen. Während die Klägerin vor Gericht noch um Zahlungen kämpft, hat sie nach Angaben ihres Anwalts gegenüber der „Berliner Zeitung“ bereits erfolgreich Versorgungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz beantragt. Das zuständige bayerische Amt habe der 32 Jahre alten Mandantin, die früher als IT-Angestellte gearbeitet habe, monatlich 283 Euro zugesprochen. Die Prüfung ihres Falls habe ergeben, dass sie eine gesundheitliche Schädigung durch die Corona-Impfung erlitten habe.

Die Frau war am 10. März 2021 mit dem Astrazeneca-Präparat „Vaxzevria“ geimpft worden. Seit Oktober 2022 hat Vaxzevria eine Standardzulassung, in Deutschland kommt der Impfstoff aber schon seit dem 1. Dezember 2021 nicht mehr zum Einsatz. Die Ständige Impfkommission empfahl am 1. April 2021, Personen, die jünger als 60 Jahre sind und bereits eine erste Impfstoffdosis mit Vaxzevria erhalten haben, sollten in der Folge ein anderes Impfpräparat erhalten. Als Grund wurde „das erhöhte Risiko für thromboembolische Ereignisse“ genannt, die vereinzelt bei Vaxzevria-Geimpften in der Altersgruppe unter 60 Jahren auftauchten.

Die Klägerin ließ sich einen Tag nach der Impfung wegen Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen krankschreiben. Zehn Tage später bekam sie starke Bauchschmerzen. Im Krankenhaus wurde eine Darmvenenthrombose diagnostiziert. Drei Meter Darm mussten entfernt werden. Die Klägerin lag mehrere Tage im Koma und musste invasiv beatmet werden. Seitdem ist die Frau in ihrem Lebensalltag und auch beruflich stark eingeschränkt. Sie leidet unter Schmerzen und Depressionen.