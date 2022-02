Kirgistan : Das Ende des Goldrauschs

Aktualisiert am

Die kirgisische Regierung will die größte Goldmine des Landes verstaatlichen, die Betreiberfirma wehrt sich. Die Mine arbeitet vorerst weiter, doch Tonnen an Gold sind schon verschwunden.

Bodenschatz in luftiger Höhe: Kumtor, rund 4000 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, ist die zweithöchste kommerziell betriebene Goldmine der Welt. Bild: Reuters

Ein kanadisches Bergbauunternehmen wird engagiert, um Gold in einem kleinen Land abzubauen. Viele Jahre läuft das Geschäft gut, doch dann kommt ein Nationalist an die Macht, der die Mine verstaatlichen will. Es entbrennt ein Kampf ums Gold, nun sollen internationale Gerichte schlichten.

Das ist die Kurzfassung des Streits zwischen Centerra Gold und der Regierung Kirgistans um die größte Goldmine des Landes, Kumtor. Es geht um Korruption und Machtkämpfe, aber auch um Umweltschutz und die Verantwortung von Unternehmen für die Gesundheit der Bevölkerung in Abbaugebieten.