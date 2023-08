Aktualisiert am

Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat der Ampelregierung den Neustart nach der Sommerpause gründlich vermasselt. „Schnellere und weniger laute Ergebnisse“ hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versprochen. Und Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte empfohlen, während der Sommerpause „die Köpfe ins Wasser zu stecken und abzukühlen“.

Diese frommen Wünsche machte Paus mit einem Schlag zunichte, als sie im Bundeskabinett das Wirtschaftswachstumsgesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner torpedierte und damit auch ihren Parteifreund Habeck brüskierte, der mit dem FDP-Vorsitzenden an einem Strang zog.

Die Blockade war die Revanche dafür, dass Kassenwart Lindner Paus‘ Prestigeprojekt, die Kindergrundsicherung, nicht mit den von ihr geforderten Milliardenbeträgen finanzieren möchte – auch wenn die Ministerin ihr Veto gegen Entlastungen für die Wirtschaft natürlich nicht als Erpressungsversuch verstanden wissen wollte, sondern „inhaltlichen Beratungsbedarf“ anmeldete.

Kubicki: Einfach nur dumm

Das Machtspiel, welches Paus im Streit um die Kindergrundsicherung betreibt, mit der familienpolitische Leistungen gebündelt und verbessert werden sollen, sagt viel über die Familienministerin – was genau allerdings, darüber gehen die Meinungen auseinander. Der Paritätische Gesamtverband lobt Paus für ihr „beachtenswertes Stehvermögen“, welches die Grünen-Politikerin vom linken Parteiflügel in Abwehr „neoliberalen Fortschrittsglaubens und sozialpolitischer Ignoranz“ beweise – will sagen gegenüber Lindner und seinen Liberalen.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hingegen fand Paus‘ Veto gegen die Entlastung der Wirtschaft „einfach nur dumm“. Unternehmensvertreter reagierten mit „blankem Entsetzen“. Immerhin ist Lisa Paus Unternehmertochter, wie sie selbst gerne und häufig erzählt. Die Eltern bauten im niedersächsischen Emsbüren die die Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH auf, ein Familienunternehmen mit rund 300 Mitarbeitern, welches die beiden Brüder der Ministerin nun gemeinsam führen.

Zu dem Krach, den ihre Schwester in Berlin angezettelt hat, wollten sie sich nicht äußern. Auffällig schweigsam in all dem Getöse blieb auch die Parteiführung der Grünen. Niemand dort spendete der Ministerin Beifall für ihr brachiales Vorgehen.

Auffällig sind eigentlich nur ihre großen Halsketten

Wer Paus außerhalb des Berliner Politikbetriebs erlebt, mag sich wundern über den Tumult, den sie in der Ampelkoalition verursachte. Provokante Aussagen platziert sie aus der Deckung, wie jüngst ihre Klage über das „Versagen des Sozialstaates“ in der F.A.Z. Aber Paus geht nicht unter die Leute, um Krawall zu schlagen. Sie präsentiert sich in der Öffentlichkeit nicht als rauflustige Draufgängerin; wird nicht laut, ereifert sich nicht. Auch ihre Gesten sind sparsam. Auffällig sind eigentlich nur ihre großen Halsketten.

Gleichwohl ist souveräne Gelassenheit kein Markenzeichen dieser Familienministerin. Paus gilt als extrem vorsichtig, manche sagen misstrauisch. Vor Mikrofonen und Kameras wirkt sie oft bemüht-kontrolliert. Anders ist es, wenn sich die Ministerin in sicherer Umgebung weiß, wie unlängst bei dem Besuch einer Sprachkita in Offenbach. Dort war man voll Stolz und Freude über den hochrangigen Besuch aus Berlin. Paus dankte es mit interessierten Fragen an Erzieherinnen und einer Spieleinlage mit den Kitakindern.

Der Kitabesuch gehörte zu Paus‘ Sommerreise. Bei einem sogenannten Frauenwirtschafts-Frühstück sprach sie zunächst mit Unternehmerinnen und Führungsfrauen über Gleichstellungsfragen. Weiter ging es zum Frankfurter Waldstadion zu einem Austausch mit jungen Frauen und Mädchen über Geschlechtergerechtigkeit im Fußball. Nachmittags dann noch ein Bürgergespräch an der Universität zum Thema Einsamkeit. Paus besuchte ein Frauenhaus und eine Wohngemeinschaft für Senioren. Alle Personengruppen ihres Hauses mit der sperrigen Bezeichnung „Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend“ wurden pflichtgemäß berücksichtigt.