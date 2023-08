Kindergrundsicherung : Hektische Nervosität in der Ampel

Achtung eilig: Einladung Hintergrundgespräch mit Bundesfamilienministerin Paus“, lautete die Ankündigung, die das Ministerium am Freitagmorgen um kurz nach 9 Uhr verschickte. Es habe eine Einigung auf politischer Ebene zu wesentlichen Punkten des Gesetzentwurfs zur Kindergrundsicherung gegeben. Dann folgte umgehend ein Rückruf. „Bitte löschen.“ Die Mail sei irrtümlich versandt worden. Die Gespräche über die Kindergrundsicherung liefen noch. Man werde kurzfristig informieren, wenn die Einigung da sei, teilte Paus‘ Pressesprecher mit.

Die Fehlmeldung spiegelt die Nervosität im Ministerium von Lisa Paus (Grüne) wider und demonstriert das Durcheinander, das in der Ampelkoalition auf dem Weg zur Kindergrundsicherung bis zum Schluss herrscht. Bis zur Kabinettsklausur in Meseberg am kommenden Dienstag und Mittwoch seien alle offenen Punkte abgestimmt, hatte Paus versichert. Vor allem über den Umfang künftiger Leistungen wird seit Monaten gestritten. Paus hatte deswegen das Wachstumschancengesetz von Bundesfinanzminister Christian Linder (FDP) im Bundeskabinett blockiert.

Lindner wiederum wird von Sozialverbänden vorgeworfen, sich gegen die Kindergrundsicherung zu sperren. „Finanzminister Lindner muss seine Blockadehaltung aufgeben und Geld zur entschiedenen Armutsbekämpfung bereitstellen!“, forderte etwa Michael Groß, Vorsitzender des Präsidiums des AWO Bundesverbandes. Kritik üben die Verbände auch daran, dass Lindner – zuerst im Interview in der F.A.Z. – hervorgehoben hatte, dass es einen Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Armut gebe. Ziel müsse die Arbeitsintegration zugewanderter Eltern sein; erhöhte Sozialtransfers verbesserten „nicht zwingend die Lebenschancen ihrer Kinder.“

5,9 Milliarden Euro Kosten 2028

Mittlerweile sind verschiedene Fassungen eines Entwurfs zur Kindergrundsicherung im Umlauf. Nach dem Entwurf, der dieser Zeitung vorliegt, sind für das geplante Einführungsjahr der Kindergrundsicherung 2025 3,53 Milliarden Euro vorgesehen. Für 2026 sind es dann 4,29 Milliarden Euro, für 2027 wird ein Betrag von 5,3 Milliarden Euro veranschlagt und für 2028 wird mit 5,9 Milliarden Euro geplant. Aber die Passage zu den Folgekosten ist strittig. In einem Klammerzusatz heißt es, die berechneten Kosten für 2025 seien noch nicht auf die Folgejahre fortgeschrieben. Das werde in der Ressortabstimmung geschehen, sobald der Planungshorizont im Ressortkreis geeint sei.

Paus hat den Erfolg der Kindergrundsicherung an mehr Geld für Familien mit Unterstützungsbedarf gekoppelt. Um dieses Versprechen einzulösen, soll der neue einkommensabhängige Zusatzbetrag nicht an die Bedingungen geknüpft werden, die bislang für den Bezug des Kinderzuschlags gelten. „Damit werden ca. 1,9 Millionen Kinder, die heute ausschließlich SGB II-Leistungen beziehen, Anspruch auf den Zusatzbetrag der Kindergrundsicherung haben“, heißt es in dem Entwurf.

Kindergeld wird abgelöst

Der Zusatzbetrag soll eine Pauschale für Unterkunft und Heizung auf Grundlage des jeweils maßgeblichen Existenzminimumberichts der Bundesregierung – für das Jahr 2024 in Höhe von 125 Euro – sowie altersgestaffelte Regelbedarfe abdecken, soweit diese Leistungen nicht durch den Garantiebetrag gedeckt sind. Der einkommensunabhängige Garantiebetrag soll das Kindergeld in Höhe von 250 Euro monatlich ablösen. Zusätzlich zum Zusatzbetrag sollen die pauschalierten Leistungen für Bildung und Teilhabe mit beantragt und ausgezahlt werden. Gemeint sind der Teilhabebetrag von 15 Euro monatlich sowie das Schulbedarfspaket von derzeit 174 Euro jährlich.

In Fällen, in denen nur Wohngeld und kein Zusatzbetrag bezogen wird, muss hingegen ein Antrag auf den pauschalierten Teilhabebetrag und das Schulbedarfspaket bei den von den Ländern zu bestimmenden Stellen gestellt werden. Diese Stellen wären auch zuständig für die übrigen Leistungen für Bildung und Teilhabe, etwa Nachhilfe, Klassenfahrten, Mittagessen oder Schülerbeförderung. Die kommunalen Spitzenverbände befürchten deshalb zusätzliche Bürokratie durch die Kindergrundsicherung, zumal Kinder im Einzelfall weiterhin Ansprüche auf Bürgergeld haben sollen – so war es jedenfalls zunächst vorgesehen. Auch darüber, wie mit den Kosten für die Unterkunft verfahren werden sollte, wurde dem Vernehmen nach bis zuletzt gestritten.

In die Zukunft verschoben wird offenbar die von Paus angestrebte Neudefinition des Existenzminimums des Kindes. Dazu heißt es in dem Entwurf, als „erster Schritt“ würden innerhalb der Regelbedarfsermittlung die mehr als 20 Jahre alten Verteilungsschlüssel erneuert, mit denen Teile der Haushaltsausgaben den Kindern zugesprochen werden.Anlaufstelle für die Kindergrundsicherung sollen die bisherigen Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit werden, die dann den Namen „Familienservice“ bekommen. Familien, die potentiell Anspruch auf den einkommensabhängigen Zusatzbetrag haben, sollen proaktiv auf diese Leistung hingewiesen werden. Wie der Leiter der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit, Karsten Bunk, der „Welt“ sagte, würden etwa 405 lokale Anlaufstellen gebraucht, rund 300 mehr als bislang. Statt der bislang knapp 5800 Mitarbeiter würden dann zwischenzeitlich bis zu 8000 Mitarbeiter benötigt.