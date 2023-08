Die Vorgänge rund um das Projekt „Kindergrundsicherung“ von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) erinnern schon verdächtig an das Durcheinander, in das sich die Ampelkoalition mit dem Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verstrickt hat: Die Vorarbeiten, die irgendwann zu einem gemeinsamen Gesetzeswerk führen sollen, laufen im zuständigen Ressort mit unbeirrbarer Selbstgewissheit, „das Richtige“ zu tun; begleitet von Lobbyisten und Claqueuren, die alles als kinderfeindlich oder gar rassistisch abkanzeln, was nicht in ihr Weltbild passt. Das trübt aber leider den Blick für zentrale technische Fragen, ohne deren Klärung sich kein Gesetzeswerk sinnvoll umsetzen lässt.

In diesem Fall geht es zwar nicht darum, wer welche Heizung in seinem Keller installieren soll und wer wann erfährt, ob eine Fernwärmeleitung in die Straße kommt. Es geht aber darum, mit welchen Abläufen und Ressourcen sich die Jobcenter im Bürgergeldsystem künftig um ihren Auftrag kümmern, Familien mit Kindern Wege zu würdevollem Leben in Eigenverantwortung zu bahnen; Familien, in denen die Eltern trotz Arbeitskräftemangels keinen Zugang zu Arbeit finden, ob wegen fehlender Berufs­qua­li­fikation, fehlender Deutsch­kennt­nis­se, Langzeitarbeitslosigkeit oder an­de­rer, etwa psychosozialer Hemmnisse.

Aber genau das fehlt: eine Klärung, wie das Fördern und Fordern künftig mit der Kindergrundsicherung genau laufen soll. Noch ringen die Jobcenter damit, die aktuelle Serie an Bürger­geld­­refor­men um­zu­setzen, die sie seit einem Jahr in Atem hält – mal mit Sanktionen, mal ohne, auf jeden Fall alle paar Monate neu. Wie gut, dass immer weniger im Inland aufgewachsene Kinder diese Hilfe benötigen. Das gibt den Jobcentern zumindest etwas Luft für ihre wachsende Aufgabe, Flüchtlingsfamilien nach der Ankunft zu helfen. Mehr als ein Viertel der Kinder, die als hilfebedürftig gelten, kamen durch Flucht und Asyl ins Bürgergeld.

Es bleiben viele Rätsel

Von der Kindergrundsicherung ist bisher nur bekannt, dass damit Kinder im Bürgergeld die monatliche Zahlung für den Lebensunterhalt aus einer anderen Kasse erhalten sollen als ihre Eltern: Für Letztere zahlt weiterhin das Jobcenter, für die Kinder künftig die Familienkasse. Ob die Eltern dann wohl Anträge bei zwei Ämtern stellen müssen? Nebenbei will die Regierung die Berufsberatung für Jugendliche im Bürgergeld von den Jobcentern an die Arbeits­agenturen verlagern. Es wird noch unübersichtlicher für hilfebedürftige Familien.

Es gibt weitere solche Rätsel: Was wird aus den Leistungen für Bildung und Teilhabe, mit denen die Jobcenter Schulbedarf, Klassenfahrten und Vereinsmitgliedschaften bezuschussen? Die Familienkasse kann den Prüfaufwand nicht leisten. Also müssen sich weiterhin die Jobcenter darum kümmern – und es läuft noch eine Ämterschnittstelle durch die Familie. Nebenbei: Werden die Bewilli­gungs­zeit­räu­me der Geldleistungen für Kinder und Eltern eigentlich synchronisiert?

Bürgergeld wurde gerade entschärft

Und wie, bitte, läuft es mit der Einkommensanrechnung? Die Kinder­grund­siche­rung (genauer: ihr Zusatz­betrag für Bedürftige) soll mit wach­senden Arbeits­einkünften der Eltern sinken. Aber was passiert genau, falls diese einen Minijob oder eine Teilzeitstelle antreten? Klar ist, dass der Lohn teilweise auf die Bürgergeldregelleistung der Eltern angerechnet wird, dort also Kürzungen auslöst. Und künftig? Müssen die Eltern den Job dann nicht mehr nur beim Jobcenter melden – sondern auch bei der Familienkasse, damit diese auch das Geld für die Kinder ordnungsgemäß kürzt?

Die Bürgergeldreform hat diese Anrechnung übrigens gerade entschärft: Um Arbeits­an­rei­ze zu stärken und Integration zu fördern, wurde die Kürzungsrate von 80 auf 70 Prozent reduziert. Doch die geplante neue Geld­leis­tung für Kinder stellt das, kaum vermeidbar, wieder infrage. In der Regel gilt: Je höher der Sozialtransfer, desto höher fällt die Kürzungsrate aus.

Man wüsste zu gern, welche konkreten Regelungsvorschläge die Familienministerin zu alledem hat. Dann ließe sich endlich sachlich darüber diskutieren, wie sich ihre Kindergrundsicherung auf Kinderarmut auswirkt. Bisher deutet allzu viel darauf hin, dass sie die Integration der Familien erschwert; dass sie eine Verfestigung von Langzeitarbeits­losig­keit und Bürgergeldbezug begünstigt.

Das führt zur wichtigsten aller Fragen: Ist es Mehrausgaben in Milliardenhöhe wert, eine neue Geldleistung mit dieser Aussicht einzuführen? Solange Paus keine überzeugenden Klärungen liefert, gibt es darauf nur eine Antwort – nein. Die Ampel sollte lieber die Kürzung der Förder- und Integrationsbudgets der Jobcenter zurücknehmen, die sie in ihrer Geldnot gerade erst beschlossen hat. Dass dies ein Beitrag gegen Kinderarmut wäre, bedarf keiner größeren Diskussion.