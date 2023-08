Achtung eilig: Einladung Hintergrundgespräch mit Bundesfamilienministerin Paus“, lautete die Ankündigung, die das Ministerium am Freitagmorgen um kurz nach 9 Uhr verschickte. Es habe eine Einigung auf politischer Ebene zu wesentlichen Punkten des Gesetzentwurfs zur Kindergrundsicherung gegeben. Dann folgte umgehend ein Rückruf. „Bitte löschen.“ Die Mail sei irrtümlich versandt worden. Die Gespräche über die Kindergrundsicherung liefen noch. Man werde kurzfristig informieren, wenn die Einigung da sei, teilte Paus‘ Pressesprecher mit.

Die Fehlmeldung spiegelt die Nervosität im Ministerium von Lisa Paus (Grüne) wider und demonstriert das Durcheinander, das in der Ampelkoalition auf dem Weg zur Kindergrundsicherung bis zum Schluss herrscht. Bis zur Kabinettsklausur in Meseberg am kommenden Dienstag und Mittwoch seien alle offenen Punkte abgestimmt, hatte Paus versichert. Vor allem über den Umfang künftiger Leistungen wird seit Monaten gestritten. Paus hatte deswegen das Wachstumschancengesetz von Bundesfinanzminister Christian Linder (FDP) im Bundeskabinett blockiert.