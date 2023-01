Kindergrundsicherung : Das nächste sozialpolitische Mammutprojekt

Das neue Jahr soll zum Jahr der sozialpolitischen Superlative der Ampelkoalition werden: Am 1. Januar traten die Regelungen zum Bürgergeld in Kraft, das die bisherige Grundsicherung „Hartz IV“ ersetzt – die „größte Sozialreform seit 20 Jahren“, wie Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) stolz verkündete. Doch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) macht ihm Konkurrenz. Bald will sie Eckpunkte für eine Kindergrundsicherung präsentieren. Es handle sich um „das wichtigste sozialpolitische Vorhaben dieser Bundesregierung“, tut Paus öffentlich kund. Mehr als 150 familienpolitische Leistungen sollen gebündelt und die Chancen für Kinder verbessert werden. Ein „wirklicher Paradigmenwechsel“ im Kampf gegen Kinderarmut schwebt der Familienministerin vor.

Im Finanzministerium von Christian Lindner (FDP) verfolgt man den Tatendrang der Grünen-Ministerin mit Skepsis. Lindners Fachleute sehen bei der Ausgestaltung der Kindergrundsicherung „die erhebliche Gefahr, dass aus guten Motiven die Arbeitsanreize für Geringqualifizierte beeinträchtigt werden“, wie sie in einem internen Papier schreiben, über das die F.A.Z. kürzlich berichtete. Mahnend heißt es, die unterschiedlichen Transferleistungen in Paus’ Prestigeobjekt müssten so aufeinander abgestimmt werden, „dass die Arbeitsanreize weiter gestärkt werden“.

Lindner und Paus auf Konfrontationskurs

Das wiederum sind Reizworte für Sozialverbände, die sich über soziale Kälte und Kinderfeindlichkeit derer empören, die die familienpolitischen Reformpläne kritisch sehen. Die Verbände fordern mehr Umverteilung durch die Kindergrundsicherung. Paus hat das gleiche Ziel: „Familien mit wenig Einkommen sollen mehr Geld für ihre Kinder bekommen.“ Lindner dagegen sieht „nach einem Jahrzehnt der Verteilungspolitik“ die Zeit für eine ordnungspolitische Trendwende gekommen. Konflikte zwischen den Koalitionspartnern über die Kindergrundsicherung sind also schon vorgezeichnet.

Es geht aber nicht nur um Meinungsverschiedenheiten, was der Sozialstaat leisten kann und leisten soll. Die inhaltliche Kernfrage, wie von Armut betroffenen Kindern am besten geholfen werden kann, ist eingebettet in ein Geflecht organisatorischer Probleme, die Paus in den Griff bekommen muss. Vorarbeiten dafür leistet seit Ende März die „Interministerielle Arbeitsgruppe Kindergrundsicherung“. Unter Federführung des Familienministeriums wurden die Ressorts Finanzen, Justiz, Arbeit, Bildung sowie Bauen und Inneres beteiligt.

So müssen für das Konzept der Kindergrundsicherung Schnittstellen und Wechselwirkungen mit den Leistungen anderer Ministerien identifiziert und berücksichtigt werden, etwa dem reformierten Wohngeld. Unter dem Dach der künftigen Kindergrundsicherung sollen dann folgende Transferleistungen für Kinder und Jugendliche zusammengeführt werden: das Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld, soweit sie Kinder betreffen, Teile des Bildungs- und Teilhabepakets sowie der Kinderzuschlag für Familien mit kleinen Einkommen, den aber bislang nur rund ein Drittel der Berechtigten beantragen.