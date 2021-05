Kinderbetreuung : Ganztagsschule für Kleine

Alle Grundschulkinder sollen künftig einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung in der Schule haben. Kurz vor Ablauf der Legislaturperiode haben Union und SPD nun entschieden, dieses Vorhaben aus ihrem Koalitionsvertrag im Schnellverfahren durchzusetzen – was aber zu Ärger und Konflikten mit den Kommunen führt, die den neuen Rechtsanspruch im Alltag umsetzen müssen: Diese sehen trotz geplanter Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt riesige Lücken im Finanzierungskonzept.

„Der Bund will seine Beteiligung bei knapp einer Milliarde Euro pro Jahr deckeln – und die Länder geben bisher keinerlei Zusagen ab“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistags, Hans-Günter Henneke, der F.A.Z. Die Bundesregierung schätzt aber, dass – neben dem Investitionsaufwand für voraussichtlich rund eine Million neue Ganztagsplätze – laufende Betriebskosten von jährlich rund 4 Milliarden Euro anfallen werden. Entsprechend große Belastungen kämen auf die Kommunen zu, soweit nicht die Länder in die Bresche springen. Der Landkreistag äußerte den Verdacht, dass das Eilverfahren auch dazu diene, die Kommunen zu „übertölpeln“.

Zwar liegt zu diesem bildungs- und familienpolitisch breit unterstützten Vorhaben schon seit Anfang Mai ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor. Um Zeit zu sparen und damit noch rechtzeitig vor der Sommerpause über alle Hürden zu kommen, soll aber nun der Bundestag schon an diesem Freitag über einen direkt von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Gesetzentwurf gleichen Inhalts beraten. Das zeigt seine aktuelle Tagesordnung. Durch diesen Kniff müssen die Parlamentarier damit nicht wie üblich warten, bis der Bundesrat seine Anmerkungen zum Regierungsentwurf liefert.

Anspruch von Herbst 2026 an

Konkret sieht der Entwurf vor, dass Grundschüler von Herbst 2026 an „bis zum Beginn der fünften Klassenstufe einen Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung“ erhalten. „Der Anspruch besteht an Werktagen im Umfang von acht Stunden täglich“, heißt es darin weiter. Zeitlicher Vorlauf ist nötig, weil erst die Kapazitäten in allen Grundschulen geschaffen werden müssen. Der Entwurf nennt einen Bedarf an 820.000 bis 1,13 Millionen zusätzlichen Betreuungsplätzen. Er leitet daraus Investitionskosten in Höhe von 4,9 bis 6,7 Milliarden Euro ab sowie jährliche Betriebskosten von 3,2 bis 4,4 Milliarden Euro.

Gegen das politische Ziel als solches haben die Kommunen dabei wenig einzuwenden. „Die Ganztagsangebote sollten bedarfsgerecht weiter ausgebaut werden“, sagt Henneke. Und der Deutsche Städtetag hatte den Kabinettsbeschluss von Anfang Mai insoweit sogar als „absolut richtig“ begrüßt. Doch warnte auch er: „Die Finanzierung dieser großen gesellschaftlichen Aufgabe darf nicht auf die Kommunen abgewälzt werden.“

Jenseits der Finanzierung sieht der Landkreistag aber auch verfassungsrechtliche Probleme: „Dem Bund fehlt bereits die Kompetenz für ein solches Gesetz“, urteilt Henneke. Denn im Unterschied zu Fragen sozialpolitischer Fürsorge greife dieses in die Schulhoheit der Länder ein. Das spreche erst recht gegen ein Eilverfahren. Den Entwurf der Bundesregierung hatten Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) federführend erarbeitet. Noch am Dienstag hatte Giffey auf dem Kinder- und Jugendhilfetag dafür geworben. Dass sie inzwischen ihren Rücktritt erklärt hat, dürfte für dieses Vorhaben ohne Folgen sein – umso mehr, nachdem es nun die Koalitionsfraktionen an sich gezogen haben.