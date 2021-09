Steigende Inzidenz : Kinderärzte: Kita-Erzieher müssen geimpft werden

Die Minderjährigen-Inzidenz ist doppelt so hoch wie im Durchschnitt. Das ist weiterhin auch für Alte gefährlich. Nun steht abermals eine Impflicht in Pflegeberufen im Raum.

Kinder erkranken in der Regel zwar nur mild an Covid-19, immer mehr von ihnen stecken sich aber mit dem Virus an. Da es für die Jüngsten unter zwölf Jahren noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt, sind sie besonders darauf angewiesen, sich selbst zu schützen und möglichst nicht mit Infizierten in Kontakt zu kommen. Das aber fällt schwer, wenn in ihrer täglichen Umgebung Risiken schlummern, etwa durch Erzieher oder Lehrer. Aus diesem Grund fordern Kinderärzte jetzt einen gesetzlichen Impfzwang für diese und andere Berufsgruppen.

„Wenn viele Beschäftigte in Kitas, Schulen und Kliniken Impfungen weiter verweigern, sollte der Gesetzgeber ernsthaft über eine Impfpflicht in diesen sensiblen Bereichen nachdenken“, sagte der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Wer mit vulnerablen Gruppen zu tun hat und die eigene Immunisierung ablehnt, hat seinen Verstand ausgeschaltet.“

Frankreich als Vorreiter

In seinen Forderungen ging Fischbach über die Kontakte von Kindern und Jugendlichen hinaus. Betriebsärzte in Kliniken müssten das Personal dort an die Pflicht erinnern, Kranke vor Ansteckungen zu schützen. Wer das nicht tue, müsse Konsequenzen spüren, „die wehtun“. Für Kliniken und Pflegeheime biete das Infektionsschutzgesetz die Möglichkeit, Impfverweigerer zu entlassen: „Wenn es nach Monaten des Impfstoffüberschusses noch Ausbrüche in Pflegeheimen gibt, muss man die Zügel anziehen, und da darf Fachkräftemangel kein Gegenargument sein.“

Freilich ist die Impfquote in den genannten Berufen viel höher als in der Bevölkerung, in der 64 Prozent voll geschützt sind. Im Juni meldete das Robert Koch-Institut (RKI) unter medizinischem Personal und unter Lehrern einen Impfanteil von jeweils fast 85 Prozent. In Frankreich gilt schon seit Mitte September eine Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegeberufe. Die Delta-Variante von Sars-Cov-2 ist auch für Minderjährige sehr ansteckend. Nach Angaben des RKI betrug in der Gesamtbevölkerung die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100.000 Einwohnern im Wochendurchschnitt zuletzt 74. Fast der gleiche Wert gilt für Kinder unter vier Jahren, die zwar nicht geimpft sind, häufig aber zu Hause betreut werden.

Doppelt so hohe Inzidenz bei Kindern

In der Gruppe der Fünf- bis Neunjährigen, also in Kindergärten und Grundschulen, ist die Inzidenz mit 156 doppelt so hoch wie im Bevölkerungsdurchschnitt. In der Kohorte zehn bis 14 Jahre beträgt sie sogar 196, darüber bis 19 Jahre 142. Der Wert läge vermutlich noch deutlich höher,wenn nicht im Alter von zwölf Jahren an inzwischen mehr als ein Drittel vollständig geimpft wäre.

Die Ansteckungsrate der Minderjährigen ist aktuell höher als auf dem Höhepunkt der Pandemie vor Weihnachten. Damals lag die Gesamtinzidenz bei 210, bei den Zehn- bis Vierzehnjährigen lediglich bei 143. Bisher sind laut RKI nur 26 Personen unter 20 Jahren an Covid-19 gestorben. Bei den über 70-Jährigen sind es fast 80.000. Laut DIVI-Register der Notfallmediziner sind nur ein Prozent der Corona-Patienten auf Intensivstationen bis zu 17 Jahre alt, derzeit 14 Personen.