Fachkräftemangel : KfW warnt vor „Ära schrumpfenden Wohlstands“

Die staatliche Förderbank KfW ist nicht bekannt für schrille oder alarmistische Warnungen. Wenn die Forschungsabteilung der Bank von einer „Zeitenwende“, „andauernden Wohlstandsverlusten“ und „Verteilungskonflikten“ spricht, sollte man deshalb genau hinhören. Nachzulesen sind diese Warnungen in einer noch unveröffentlichten Studie der KfW, die der F.A.Z. vorliegt. Die zentrale Botschaft: Deutschland braucht dringend Millionen zusätzlicher Arbeitskräfte und muss produktiver arbeiten, wenn das Land nicht dauerhaft ärmer werden soll.

Die Analyse beginnt mit einer Bestandsaufnahme. Über 70 Jahre hinweg sei der Wohlstand in Deutschland fast durchgehend gewachsen. Dafür habe es ausgereicht, dass die deutsche Wirtschaft im internationalen Wettbewerb mithält und vorübergehende Schocks verdaut. „Diese Zeiten sind vorbei. Das Fundament für weiteres Wohlstandswachstum bröckelt“, heißt es in der Analyse.

Ein Weiter-so sei nicht mehr möglich, da schon jetzt jedes zweite Unternehmen gebremst werde, weil ihm Fachkräfte fehlen. Dieser Mangel werde auch nicht dadurch kompensiert, dass die Produktivität in den Betrieben etwas zulegt – zum Beispiel weil bessere Maschinen und neue Technik eingesetzt werden. Die Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigem habe sich in den vergangenen zehn Jahren lediglich um 0,3 Prozent je Jahr gesteigert. „Bleibt das Produktivitätswachstum derart schwach und verstärkt sich gleichzeitig der Rückgang des inländischen Fachkräfteangebots, bedeutet dies eine Zeitenwende“, warnen die Autoren.

„Eine einzigartige Herausforderung“

Deutschland träte dann noch in diesem Jahrzehnt in eine Ära anhaltend stagnierenden, womöglich schleichend schrumpfenden Wohlstands ein. Zunehmende Verteilungskonflikte und eine verstärkte Nutzungskonkurrenz um knappe Ressourcen seien zu erwarten. KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib warnt vor einem Problem historischen Ausmaßes: „Die Kombination von langfristig schrumpfendem inländischem Arbeitskräfteangebot und schwacher Produktivitätsentwicklung stellt eine einzigartige Herausforderung dar, die so in der Nachkriegszeit für uns neu ist.“

Die Fachleute der Förderbank sehen drei Rezepte, um die Misere abzuwenden: erstens mehr Menschen in Deutschland in Arbeit bringen, zweitens mehr Zuwanderer ins Land locken und drittens die Arbeitsproduktivität steigern.

Keines dieser Rezepte ist alleine in der Lage, das Fachkräfteproblem zu lösen, analysiert die KfW. Die Veränderungen in den einzelnen Bereichen müssten nämlich so weitreichend sein und so schnell stattfinden, dass die Ökonomen das nicht für möglich halten. So müsste den Szenarien der Bank zufolge die Erwerbsbeteiligung in Deutschland von Menschen im Alter von 15 bis 64 Jahren von heute knapp 80 Prozent bis 2035 auf knapp 90 Prozent steigen, um die Lücke zu schließen. Die Nettozuwanderung müsste von 330.000 im Jahr 2021 auf 1,8 Millionen Zuwanderer im erwerbsfähigen Alter je Jahr steigen, wenn allein dieser Hebel genutzt werde. „Eine Nettozuwanderung in dieser Größenordnung erscheint unrealistisch“, heißt es in der Studie.

Die von der KfW errechnete Zahl ist höher als eine viel zitierte Zahl des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das eine Nettozuwanderung von 400.000 Arbeitskräften im Jahr für nötig hält, um das Arbeitskräfteangebot langfristig stabil zu halten. Das IAB berücksichtigt in seiner Berechnung allerdings schon eine stärkere Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Menschen in Deutschland.

Mehr Deutschkurse für Zuwanderer

Konkret macht sich die KfW für eine ganze Reihe von Maßnahmen stark. Um die Erwerbsquote in Deutschland zu steigern, müssten vor allem die kulturellen und finanziellen Hürden für Frauen abgebaut werden, die sie bislang daran hindern, mehr Stunden berufstätig zu sein. „Eine Reform des Ehegattensplittings, die eine Arbeitsaufnahme für beide Ehepartner finanziell attraktiv macht, würde die Fehlanreize verringern“, sagt Chefvolkswirtin Köhler-Geib. Die KfW fordert zudem, die „kostenlose und kostengünstige professionelle Kinderbetreuung und Pflege“ auszuweiten. Eine verpflichtende frühkindliche Bildung könne die späteren beruflichen Chancen erheblich verbessern. „Wichtig ist zudem, Menschen mit niedrigem allgemeinbildendem Abschluss möglichst früh zu einer beruflichen Ausbildung zu motivieren“, heißt es in dem Papier.

Um mehr Zuwanderer in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren ist es nach Ansicht der KfW unter anderem nötig, ihnen schneller Deutschkurse anzubieten, damit sie im Beruf rascher Fuß fassen können. Auch müsse die Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse erleichtert werden. Nach Recherchen der F.A.Z. sind in den deutschen Ausländerbehörden Zehntausende Anträge von potenziellen Arbeitskräften noch unbearbeitet. Die Bundesregierung will solche Missstände beseitigen und die Zuwanderung grundsätzlich durch eine Novelle des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes stärken. Die KfW hält das für den richtigen Weg, das Gesetz alleine reiche aber noch lange nicht aus.

Auch die Steigerung der Arbeitsproduktivität dürfe nicht aus dem Blick geraten, wenn der Wohlstand gesichert werden soll: Weniger Bürokratie, eine bessere „unternehmensnahe Infrastruktur“ und eine stärkere Innovationsförderung seien die Schlüssel dafür. Die KfW schlussfolgert aus alldem: „Wohlstandssicherung und weiteres Wohlstandswachstum bedürfen somit eines umfassenden Mix an Maßnahmen.“