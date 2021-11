Investitionsvehikel KfW : Und ewig lockt die Staatsbank

Die Koalitionsverhandlungen nähern sich der entscheidenden Phase. Die 22 Arbeitsgruppen der Ampelparteien hatten bis Mittwochabend Zeit, ihre Ansichten und Absichten aufzuschreiben. Man hatte sich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Doch auch so ist klar, dass nicht alle Wünsche zu finanzieren sind und somit nicht alles aus den mühsam gemeinsam entwickelten Papieren in den Koalitionsvertrag eingehen wird. Nun werden sich erst einmal die Generalsekretäre über den Wust an Seiten beugen, bevor sich die kleine, edle Verhandlungskommission kommende Woche an die Arbeit machen kann, die Sache glattzuziehen.

Der Bundesrechnungshof mahnt SPD, Grüne und FDP, die engen finanziellen Spielräume zu beachten. „Eine neue Bundesregierung muss den Bundeshaushalt jetzt ohne eine weitere, massive und verfassungsrechtlich angreifbare Verschuldung handlungsfähig machen“, schreibt Präsident Kay Scheller in seiner Analyse zur Lage der Bundesfinanzen, die er zeitlich geschickt am Mittwoch vorgelegt hat. Neue private Investitionsgesellschaften mit eigener Kreditermächtigung, über die schon viel spekuliert wurde, lässt die Schuldenregel im Grundgesetz nach seiner Analyse nicht zu.