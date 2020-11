Selbstständigkeit : Migranten gründen öfter Unternehmen

Aktualisiert am

Zwei junge Gründer einer Handy-App bekommen im Frankfurter Social Impact Lab Unterstützung auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Bild: dpa

Ausländer in Deutschland wagen – auch aus Not – überdurchschnittlich oft den Sprung in die Selbständigkeit. Manchmal mit großem Erfolg. Eine Studie zeigt: Das Potential ist noch nicht ausgeschöpft.