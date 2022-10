Nachruf : Kerstin Schwenn gestorben

Als die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Jahre 1988 erstmals ein Volontariat anbot, gehörte Kerstin Schwenn zum ersten Jahrgang. Nach Neigung und Interesse hätte sie sich eine Laufbahn als Sportjournalistin vorstellen können, aber schließlich zog es die Juristin in die Wirtschaftsredaktion. Nach ein paar Monaten in der Zentrale wechselte sie in das Berliner Büro der Zeitung, wo sie sich zunächst mit der Wirtschaft der im Untergang befindlichen DDR befasste. Anschließend beobachtete sie die Wirtschaft in den neuen Bundesländern, was unter anderem eine intensive Beschäftigung mit der Treuhand mit sich brachte.

Die engagierte Wirtschaftsjournalistin verband ein Interesse an Sachthemen mit einer beneidenswerten Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen. Sie schrieb viel und fand dennoch die Zeit, ihre Netzwerke zu pflegen. Es kam nicht selten vor, dass sich frühere Kontakte noch nach zwanzig Jahren anerkennend an Begegnungen mit Kerstin Schwenn erinnerten.

Sie arbeitete schnell und diszipliniert; kaum jemand in der Wirtschaftsredaktion war in der Lage, so schnell wie sie einen Leitartikel in tadelloser Qualität abzuliefern. Sie konnte pointiert schreiben, hielt aber konsequent Abstand von verletzenden Untertönen. Ihre Porträts zeugten von einer guten Beobachtungsgabe und sicherer Urteilsfähigkeit.

Mehrere Generationen von Ressortleitern und Blattmachern der Frankfurter Zentrale haben beim nachmittäglichen Blick auf weiße Plätze auf den in Entstehung befindlichen Zeitungsseiten Kerstin Schwenn in Berlin mit der Frage angerufen, ob sie noch rasch ein Thema auf Lager habe. Und natürlich hatte sie noch ein interessantes Thema parat.

Im Jahre 2015 zwang sie eine schwere Erkrankung zu einer rund einjährigen Pause. Als sie in die Berliner Redaktion zurückkehrte, zeigte sie sich so optimistisch und hoffnungsvoll wie eh und je. Und wenn es ihr einmal nicht so gut ging, klagte sie nicht. Was hilft es denn, wenn ich jammere, pflegte sie zu sagen.

Sie nahm die Themen wieder auf, die sie in den Jahren vor ihrer Erkrankung bearbeitet hatte. Sie kümmerte sich um Sozialpolitik und die wirtschaftspolitischen Vorstellungen von CDU und CSU. Sie schrieb über Fragen des Wettbewerbs, über die Verkehrspolitik und hier vor allem über die Bahn, aber auch über den neuen Berliner Flughafen. Die deplorablen Zustände auf den deutschen Schienen wie in der Berliner Luft verfolgte sie ebenso kopfschüttelnd wie den Umgang des damaligen Verkehrsministers Scheuer mit der Maut. Unermüdlich trat sie für eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren ein, um den Ausbau der Infrastruktur voranzutreiben.

Kerstin Schwenn fühlte sich in ihrer Heimatstadt Berlin sehr wohl, aber sie reiste auch gerne, immer auf der Suche nach neuen Eindrücken. Die Krankheit entließ sie jedoch nicht mehr aus ihrem Griff. Seit dem Frühjahr 2021 konnte sie nicht mehr arbeiten, aber sie hielt den Kontakt mit der Wirtschaftsredaktion aufrecht. Dieses Mal sollte es jedoch leider keine Rückkehr in das Büro in der Berliner Mittelstraße mehr geben: Am Donnerstag ist Kerstin Schwenn nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 58 Jahren verstorben.