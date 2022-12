Kernfusion : Europa im Zugzwang

Forschern in den USA gelingt bei der Kernfusion ein großer Fortschritt, und zahlreiche Start-ups arbeiten bereits an der Energiequelle der Zukunft – auch in Deutschland. Die hoffnungsvollsten Unternehmen werden von den Amerikanern schon heftig umworben.

Die am amerikanischen Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) erzielten Fortschritte in der Kernfusion haben auch Europa elektrisiert. „Der US-Durchbruch in der Kernfusion enthält eine Botschaft an uns: Wir brauchen mehr Freude am Erfinden und Einsteigen als am Verbieten und Aussteigen“, teilte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit. Die „Zukunft der Energie“ müsse auch „made in EU“ sein.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Die Maßstäbe setzt aber wieder einmal die Dynamik in den USA. Dort ist Kernfusion Chefsache. Präsident Joe Biden stellte die Technologie Mitte März dieses Jahres ins Zentrum eines Gipfeltreffens von Forschern, Unternehmern, Beamten und Politikern im Weißen Haus. Die Regierung teilt die Wahrnehmung vieler Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter, dass die Kernfusion nach vielen Jahrzehnten vor dem Durchbruch stehen könnte.

„Wenn die Geschichtsbücher über Fusionstechnologie geschrieben sind, werden die jüngsten zwölf Monate als Wendepunkt angesehen werden, an dem klar wurde, dass sich die Fusionstechnologie von den Laboratorien weg in den Markt bewegen wird“, heißt es in dem im Juli erschienenen Jahresbericht 2022 der Fusion Industry Association.

Anders als bei der Kernspaltung dreht sich bei der Kernfusion alles um das Verschmelzen von Atomkernen eines Stoffes zum Kern eines anderen Stoffes. Aus Wasserstoff wird Helium. Ein Prozess, den es in der Natur so nur in Sternen wie der Sonne gibt. Daher spricht man bei der Kernfusion auch gern vom Sonnenfeuer. Diese Art der Kernenergie gilt als sauber, klimaneutral und quasi unerschöpflich.

Millionenpoker der Milliardäre

Dementsprechend hat Amerika große Pläne: Binnen der nächsten zehn Jahre sollen mehrere Fusions-Pilotkraftwerke unterschiedlicher Größe und Technologie im ganzen Land errichtet werden. Die Voraussetzungen sind gut. Zum einen macht die Wissenschaft große Fortschritte, und die Regierung pumpt viel Geld in die Forschung. So bewilligte der Kongress kürzlich 713 Millionen Dollar für Forschung und Bau, 50 Millionen davon für eine Public-Private-Partnerschaft. Das Klimagesetz Inflation Reduction Act bringt einen weiteren Geldregen von Hunderten Millionen für Fusionsprojekte.

Zum anderen blüht in den Vereinigten Staaten der private Sektor – und der macht Druck. Der deutsche Physikprofessor, Laserforscher und Gründer des deutsch-amerikanischen Fusions-Start-ups Focused Energy, Markus Roth, sagt: „In der öffentlichen Forschung hat man viel Zeit und wenig Geld, in der Industrie hat man viel Geld, aber wenig Zeit.“ Mit ihrem pragmatischen Ansatz sind die Amerikaner bei der Umsetzung von Ergebnissen der Grundlagenforschung in die praktische Anwendung auch bei der Kernfusion an der Spitze.

Von den 33 Unternehmen auf der Welt, die an der Entwicklung von praktikablen Kernfusionstechnologien arbeiten, sind 21 in den Vereinigten Staaten angesiedelt. Technologiemilliardäre, die etwas auf sich halten, leisten sich eine Investition in ein Kernfusions-Start-up. Ob Jeff Bezos, Bill Gates, Peter Thiel, John Doerr, George Soros, Dustin Moskovitz (Facebook) oder Reid Hoffman (Linkedin) – alle sind dabei. Weltweit haben Fusionsfirmen in diesem Jahr 4,74 Milliarden Dollar Kapital von privaten Investoren eingeworben.

Die größten Unternehmen aus der Fusions-Szene sitzen daher auf recht komfortablen Kapitalpolstern. Commonwealth Fusion, 2018 im Umfeld des Massachusetts Institute of Technology gegründet, konnte dank Gates, Doerr sowie Sales­force-Gründer Marc Benioff mehr als 2 Milliarden Dollar einsammeln. Das von Thiel und Moskovitz gestützte Helion sicherte sich 2,2 Milliarden Dollar.

Im Sommer beteiligte sich neben Google und Chevron auch die japanische Sumitomo Corp an der Finanzierung des amerikanischen Start-ups TAE Technologies . Es will Fusionsreaktoren im indus­triellen Maßstab fertigen und Anfang des kommenden Jahrzehnts an die Stromversorgung anschließen. Google ist schon 2014 bei dem Unternehmen engagiert, rüstet es mit Rechentechnik und Systemen der Künstlichen Intelligenz aus.