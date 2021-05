Exportverbot : Kein Rindfleisch mehr aus Argentinien

In einem Restaurant in Buenos Aires Bild: AFP

Seit Donnerstag befinden sich die argentinischen Rinderzüchter in einem neuntägigen Streik. Sie haben die Lieferung von Rindern an die Schlachthöfe des Landes ausgesetzt. Der sonst sehr geschäftige Rindermarkt Hacienda de Liniers in Buenos Aires blieb am Donnerstag und Freitag praktisch leer. Kurzfristig sind keine Versorgungsengpässe auf dem lokalen Markt zu befürchten, da sich die Schlachthöfe und Fleischhändler mit Vorräten eingedeckt haben – doch das könnte sich ändern.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Der Protest der Farmer richtet sich gegen ein von der Regierung verhängtes Exportverbot für Rinderfleisch, das vorerst dreißig Tage gelten soll. Die Regierung von Präsident Alberto Fernández argumentiert, das Verbot sei notwendig, um den Preisanstieg in Argentinien zu bremsen. Argentinien hat derzeit eine der höchsten Inflationsraten der Welt. In den vergangenen Monaten stiegen die Preise um über 46 Prozent, der Preis für Rindfleisch legte um 65 Prozent zu. Gleichzeitig ist die Kaufkraft der Argentinier gesunken. Mehr als vierzig Prozent der Bevölkerung gelten als arm. Die Regierung will der Inflation mit Preiskontrollen, insbesondere für Nahrungsmittel, entgegenwirken. Das Fleischproblem sei außer Kontrolle geraten, sagte Fernández und sprach von „grundlosen“ Preisanstiegen. Die Landwirte führen die höheren Preise indes auf gestiegene Kosten für den Transport und für Futtermittel zurück.