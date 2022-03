Gasversorgung in der EU : Gegen Habecks Alleingänge

Mit offener Kritik an der Operation Versorgungssicherheit des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck hält sich die EU-Kommission zurück. Besonders glücklich jedoch ist in Brüssel niemand über die Reisen Habecks nach Norwegen und Qatar, mit denen er die langfristige Versorgung Deutschlands mit Erdgas und Flüssiggas (LNG) sicherstellen will. „Wir müssen unbedingt vermeiden, dass die Mitgliedstaaten nun in einen gegenseitigen Überbietungswettbewerb dabei treten, russisches Gas durch andere Quellen zu ersetzen“, zeigen sich hohe Beamte in der Kommission besorgt. Das gelte für die Versorgung mit Gas und LNG ebenso wie mittelfristig für Wasserstoff.

Die EU-Kommission hat sich den Mitgliedstaaten deshalb am Mittwoch offen als Vermittlerin angeboten, um stellvertretend für alle 27 Mitgliedstaaten über Gaslieferungen zu verhandeln. Der Kommission geht es dabei ausdrücklich nicht nur um die Gasversorgung im kommenden Winter, sondern auch um langfristige Energiepartnerschaften mit Schlüsselländern eben wie Qatar, die auf zukunftsträchtige Energieträger wie Wasserstoff abzielen. Nur wenn die EU ihre Nachfrage bündele, könne sie verhindern, dass die Gaspreise zu stark stiegen, betont die Kommission. Schließlich bezieht die EU momentan 40 Prozent des Erdgases aus Russland und die Kommission hat das Ziel ausgerufen, bis Ende des Jahres zwei Drittel davon zu ersetzen. Bis 2027 will sie die EU vollkommen aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland befreien.

Umdenken wegen des Krieges in der Ukraine

Mehr als anbieten kann sich die Behörde in diesem Fall allerdings nicht. Ob sie den Einkauf bündeln wollen, ist letztlich eine Entscheidung der Mitgliedstaaten. In der Vergangenheit haben gerade Länder wie Deutschland sehr zurückhaltend auf ähnliche Ideen reagiert. Der Krieg in der Ukraine hat aber auch hier zu einem gewissen Umdenken geführt. So könnten die europäischen Staats- und Regierungschefs schon an diesem Donnerstag auf ihrem Gipfel in Brüssel zumindest kurzfristig ein gemeinsamen Vorgehen vereinbaren. „Mit Blick auf den nächsten Winter werden die Mitgliedstaaten und die Kommission dringend zusammenarbeiten, um gemeinsam Gas, LNG und Wasserstoff einzukaufen“, heißt es in einem Entwurf für die Schlussfolgerungen, die der Rat beschließen soll. Aus Berlin kam am Mittwoch jedoch gleich Gegenwind. Das bleibe alles rein freiwillig, hieß es in Regierungskreisen. Zudem sei es ohnehin nicht Deutschland oder Frankreich, die das Gas kauften, sondern private Unternehmen.

Um sicherzustellen, dass die EU sich im kommenden Winter nicht abermals in einer Situation befindet, in der die Speicher nicht ausreichend gefüllt sind, hat die Kommission am Mittwoch zudem den schon angekündigten Gesetzesvorschlag für Mindestspeicherstände vorgelegt. Die Speicher mit einem Volumen von rund 100 Milliarden Kubikmeter Gas stellen 25 bis 30 Prozent des Gases bereit, das in der EU normalerweise im Winter verbraucht wird. Da sie im vergangenen Jahr auch wegen der da schon hohen Gaspreise nicht so befüllt worden sind wie üblich, waren die Speicher im Januar zu weniger als 20 Prozent gefüllt. Die EU bekam nur deshalb keine größeren Probleme, weil der Winter mild war und andere Staaten von den USA über Norwegen bis Qatar mehr Gas und LNG lieferten, mit denen auch die Speicher gefüllt wurden.

Der Gesetzesvorschlag sieht nun vor, dass die Speicher in diesem Jahr bis zum 1. November zu 80 Prozent gefüllt sein sollen. Das ist weniger als bisher angekündigt. 2022 sei ein schwieriges Jahr, zudem würden die Regeln wohl erst im Sommer in Kraft treten, deshalb sei mehr nicht realistisch, heißt es dazu in der EU-Kommission. Die Speicher werden üblicherweise von April an wieder gefüllt. In den kommenden Jahren sollen die Speicher dann zum 1. November zu 90 Prozent gefüllt sein. Die Staaten sollen dabei jeweils zum 1. Februar, Mai, Juli und September individuell unterschiedliche Zwischenfüllstände erreichen. Wie sie das sicherstellen, soll den Staaten freigestellt bleiben. Sie können etwa – wie es die Bundesregierung plant – die Betreiber der Speicher oder die Gaslieferanten in die Pflicht nehmen. Weil zumindest in diesem Jahr, die Preise im Sommer wohl nicht sinken würden, sieht der Vorschlag großzügigere Staatshilfen vor als üblich. Staaten wie Griechenland, Finnland oder Luxemburg, die keine eigenen Speicher haben, sollen auf die Speicher der anderen EU-Staaten Zugriff erhalten.

Die Kommission nimmt auch die vom russischen Energiekonzern Gazprom in der EU betriebenen Speicher ins Visier. Die haben einen großen Anteil daran, dass die Versorgung in diesem Winter nicht sichergestellt war. So waren die von Gazprom in Deutschland, Österreich, den Niederlande und Tschechien betriebenen Speicher Anfang März nur zu 16 Prozent gefüllt. Die anderen Speicher der anderen Betreiber waren zwar ebenfalls leerer als üblich, erreichten aber einen Füllstand von 44 Prozent. Die Kommission schlägt deshalb vor, dass die Betreiber der 160 Speicher in der EU künftig von den Staaten überprüft und zertifiziert werden müssen. Dafür ist die Zeitraum von 18 Monaten vorgesehen.

Für Speicher, die eine bestimmte Größe und in diesem Winter einen unterdurchschnittlichen Füllstand hatten, soll das jedoch schon binnen 100 Tagen nach den Inkrafttreten des EU-Speichergesetzes geschehen. Wenn sich herausstellt, dass von einem Betreiber eine Gefahr für die Versorgungssicherheit der Region, des Landes oder der EU ausgeht, kann der Staat von dem Unternehmen verlangen, den Gasspeicher zu verkaufen.