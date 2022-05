Management : Kaum Frauen an der Spitze von Familienunternehmen

Die Familienunternehmen hinken hinterher: Der Frauenanteil in den Geschäftsführungen ist dort nur gut halb so hoch wie bei den Unternehmen in Dax, M-Dax und S-Dax.

Der Frauenanteil im Spitzenmanagement der börsennotierten Unternehmen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren langsam aber kontinuierlich gestiegen – vor allem bei Großunternehmen die im Fokus der Öffentlichkeit stehen: Im Dax-40 beträgt die Frauenquote in den Vorstandsgremien mittlerweile 19,8 Prozent. Allerdings hinken Familienunternehmen dieser Entwicklung noch deutlich hinterher. Der Frauenanteil in den Geschäftsführungen der großen Familienunternehmen ist laut einer heute veröffentlichten Auszählung der Allbright-Stiftung nur gut halb so hoch wie bei den Unternehmen in Dax, M-Dax und S-Dax. Während der durchschnittliche Frauenanteil in den Vorständen der 160 an der Frankfurter Börse notierten Unternehmen bei 14,3 Prozent liegt, arbeiten in den Geschäftsführungen der 100 umsatzstärksten deutschen Familienunternehmen nur 8,3 Prozent Frauen. Stichtag der Auszählung war der 1. März 2022. Dabei hat sich in den Pandemiezeit auch wenig getan. Vor zwei Jahren lag der Wert nur unwesentlich niedriger bei rund 7 Prozent.

Weniger als ein Drittel der 100 größten deutschen Familienunternehmen hat laut der Auszählung überhaupt eine Frau in der Geschäftsführung, bei den börsennotierten Unternehmen sind es immerhin etwa die Hälfte. Besonders deutlich hinterher hinken laut der Auszählung jene 70 Familienunternehmen hinterher, die vollständig in Familienbesitz sind. Hier liegt der Frauenanteil unter 5 Prozent und hat sich in den vergangenen beiden Jahren auch nicht verändert.

Viele große Familienunternehmen sind schon in der zweiten, dritten oder vierten Generation in Familienbesitz. Überwiegend werden sie heute aber von familienfremden Managern geführt. Zum Teil besteht die Geschäftsführung auch aus einer Kombination aus Familienmitgliedern und angestellten Managern. Frauen von außen werden aber selten in die Geschäftsführung berufen. Von den 100 größten deutschen Familienunternehmen wird die Geschäftsführung ohnehin nur in zwei Fällen von einer Frau geleitet, beide aus der Familie: Anna Maria Braun steht seit 2019 an der Spitze des Medizintechnikunternehmen B. Braun Melsungen. Schon deutlich länger hat Nicola Leibinger-Kammüller den Chefposten des Maschinenbauer Trumpf inne, sie hat den Vorsitz der Geschäftsführung im Jahr 2055 von ihrem Vater übernommen.

Immerhin drei Frauen sitzen derzeit an der Spitze des Aufsichtsrats eines der großen Familienunternehmen: Simone Bagel-Trah beim Waschpulverhersteller Henkel, Bettina Würth beim Schraubenhändler Würth und Catharina Claas beim Landmaschinenhersteller Claas. Ihnen stehen allerdings laut der Allbright-Auszählung 21 männliche Familienmitglieder als Aufsichtsratsvorsitzende gegenüber.

Dass mit einer Börsennotierung meist höhere Frauenanteile verbunden sind, zeigt auch ein Blick auf jene Familienunternehmen, die den Gang an die Börse gewagt haben. Von den 100 umsatzstärksten Familienunternehmen sind das immerhin 19, wenngleich die ursprünglichen Familien – wie etwas bei BMW, Continental oder Henkel – dort noch immer signifikante Anteile halten, sonst würden die Unternehmen auch nicht mehr als Familienunternehmen bezeichnet. Bei den börsennotierten Familienunternehmen liegt der Frauenanteil mit 16,4 Prozent deutlich höher als beim Durchschnitt der Familienunternehmen.

Von der gesetzlich verordneten Frauenquote sind Familienunternehmen kaum betroffen: Der Bundestag hatte im vergangenen Jahr ein Gesetz zur Mindestbeteiligung von Frauen beschlossen. Das Gesetz verpflichtet Großunternehmen, die mindestens 2000 Mitarbeiter haben und zugleich unter das Mitbestimmungsgesetz fallen, dazu, dass künftig mindestens eine Frau im Vorstand vertreten sein muss, sobald das Gremium aus mindestens vier Mitgliedern besteht.