Energie : Katastrophenschützer sehen keine Gefahr von Stromausfällen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat am Wochenende abermals betont, dass ein großflächiger Stromausfall im Winter „äußerst unwahrscheinlich“ ist. Die Behörde stellte damit Aussagen von BBK-Chef Ralph Tiesler klar. Dieser hatte in der „Welt am Sonntag“ gesagt: „Wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben wird.“ Er bezog dies auf eine „regional und zeitlich begrenzte Unterbrechung der Stromversorgung“.

Eine BBK-Sprecherin erklärte dazu, Tiesler habe sich auf ein solches Szenario bezogen, „um die grundsätzliche Bedeutung von Vorsorgemaßnahmen hervorzuheben“. Die Behörde bedauerte „die missverständliche Formulierung“ Tieslers. Das elektrische Energieversorgungssystem sei mehrfach redundant ausgelegt und verfüge über zahlreiche Sicherungsmechanismen, um das Stromnetz bei Störungen zu stabilisieren, hieß es. „Ebenso wird die Wahrscheinlichkeit als gering angesehen, dass es regional und zeitlich begrenzt zu erzwungenen Abschaltungen kommt, um die Gesamtversorgung weiter sicherzustellen.“

Wird „nicht in die Luft fliegen“

Zuvor hatte auch die Bundesnetzagentur den Äußerungen widersprochen. „Deutschland verfügt über eines der weltweit zuverlässigsten Stromversorgungssysteme“, sagte ein Sprecher. „Es gibt zahlreiche Mechanismen und Reserven zur Stabilisierung des Stromnetzes in angespannten Situationen.“ Die Netzagentur hält erzwungene Abschaltungen im kommenden Winter für unwahrscheinlich. Tiesler hatte in dem Interview gesagt, Ursache für einen möglichen Stromausfall sei nicht nur Energieknappheit, sondern auch das gezielte, zeitweise Abschalten der Netze durch die Betreiber, um die Netze zu schützen und die Ge­samtversorgung nicht zu gefährden. „Das Risiko dafür steigt ab Januar und Februar, sodass wir davon ausgehen, dass es von da an stellenweise für eine gewisse Zeit zu Unterbrechungen der Stromversorgung kommt.“

Tiesler kritisierte, dass staatliche Stellen nicht immer ausreichend für Krisenlagen wie Stromausfälle gewappnet seien. Ein Teil der Kommunen und Behörden sei „wirklich mustergültig“ aufgestellt, mit genauen Plänen und einer Si­cherstellung der Stromversorgung durch Notstromaggregate vor Ort. „Andere stehen deutlich schlechter.“

In Frankreich sind gezielte, rotierende Stromabschaltungen schon länger in der Diskussion. Bei kalten Temperaturen und wenn die Verbraucher ihren Verbrauch trotz Warnungen des Stromnetzbetreibers RTE nicht reduzieren, drohten sie im Januar, sagte die Vorsitzende der Energieregulierungsbehörde CRE, Emmanuelle Wargon, am Samstag im französischen Fernsehen. Es werde „keinen Blackout geben“ und das System werde „nicht in die Luft fliegen“, betonte sie, mahnte aber, die Warnungen ernst zu nehmen.

Wargon verwies zur Begründung auf die begrenzte Verfügbarkeit des französischen Kernkraftwerkparks. RTE hatte am Freitag eine neue Prognose veröffentlicht, wonach diese wegen der Vielzahl an Wartungs- und Reparaturarbeiten Anfang Januar voraussichtlich nur bei 40 der installierten 61,4 Gigawatt Leistung liegen dürfte. Normalerweise liegt sie in diesem Zeitraum zwischen 50 und 60 Gigawatt.